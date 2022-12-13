Doğu Ekspresi masalsı yolculuklarına başladı. Dünyanın en iyi tren rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini yaptı. Bu gelişme sonrası tren yolculuğu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? Doğu Ekspresi güzargahı nasıl, hangi şehirlerden geçiyor, seferler kaç gün sürüyor? İşte TCDD Turistik Doğu Ekspresi hakkında ayrıntılı bilgiler…