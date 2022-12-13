Doğu Ekspresi bilet fiyatları, güzergahı, kaç gün kaç saat sürdüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Yeni sezon seferlerinin başlamasıyla beraber ''2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi güzergahı nedir, nasıl seyahat ediliyor, kaç gün sürüyor? İşte, Doğu Ekspresi yolculuğu ile ilgili tüm merak edilenler.