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Haberler Yaşam Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 17:32

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları, güzergahı, kaç gün kaç saat sürdüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Yeni sezon seferlerinin başlamasıyla beraber ''2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi güzergahı nedir, nasıl seyahat ediliyor, kaç gün sürüyor? İşte, Doğu Ekspresi yolculuğu ile ilgili tüm merak edilenler.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?

Doğu Ekspresi masalsı yolculuklarına başladı. Dünyanın en iyi tren rotaları arasında gösterilen Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini yaptı. Bu gelişme sonrası tren yolculuğu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, TCDD Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? Doğu Ekspresi güzargahı nasıl, hangi şehirlerden geçiyor, seferler kaç gün sürüyor? İşte TCDD Turistik Doğu Ekspresi hakkında ayrıntılı bilgiler…

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?

DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.

1.300 kilometrelik parkuru 31 saat 40 dakikada tamamlayan Doğu Ekspresi, Ankara-Kars arasında kalan güzelliklere tanıklık etmek isteyen kişileri ağırlıyor.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Rotasındaki mükemmel manzaralarla yolcuları bambaşka dünyalara götüren Doğu Ekspresi bilet fiyatları, özellikle Doğu Anadolu bölgesinin kış görüntüsünü merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2022-23 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olark belirlendi. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor.

Doğu Ekspresi'nde ise örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı 339 TL. Standart pulman fiyatı ise 189 TL.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Haftanın belirli günleri faaliyet gösteren Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi biletleri, seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor.

Biletler, TCDD online e-bilet sistemi ya da mobil uygulama üzerinden alınabilir.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahı 2022-2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır, kaç gün sürüyor?

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI NASIL, SEFER KAÇ GÜN?

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara'dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçiyor.

Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22.20'de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğunu yaklaşık 32 saatte tamamlıyor.

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