Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

ANNELİK İZNİ (DOĞUM İZNİ) 2024 UZATILACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki endişe verici düşüşe dikkat çektikten sonra doğum izni konusu gündeme geldi. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli bir değerlendirme yapıldı. MKYK üyeleri, bu sorunun çözümü için atılması gereken adımlar üzerinde kafa yorarken, 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bu sürenin 1 yıla çıkarılmasının faydalı olabileceği fikri de masaya yatırıldı.

Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair resmi bir açıklama gelince yer vereceğiz.