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Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:41
Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?
Çalışan annelere teşvik ve doğum izni son dakika gelişmeleriyle araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimi günlerde ülkemizde nüfus artış hızının düştüğüne dikkat çekmişti. Doğum izni doğumdan önce veya tamamı doğumdan sonra kullanılmak üzere bebek bekleyen annelerin çalışma hayatından hak kaybetmemesi adına uygulanan bir uygulamadır. Kamu ve özel sektörde farklı şekilde uygulanan doğum izni için AK Parti MYK üyeleri doğum izni sürelerinin uzatılması konusuna dikkat çektiler. Peki, doğum izni uzatılacak mı, Annelik izni 2024 kaç ay, kaç gün? İşte detaylar