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Haberler Yaşam Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:41

Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

Çalışan annelere teşvik ve doğum izni son dakika gelişmeleriyle araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimi günlerde ülkemizde nüfus artış hızının düştüğüne dikkat çekmişti. Doğum izni doğumdan önce veya tamamı doğumdan sonra kullanılmak üzere bebek bekleyen annelerin çalışma hayatından hak kaybetmemesi adına uygulanan bir uygulamadır. Kamu ve özel sektörde farklı şekilde uygulanan doğum izni için AK Parti MYK üyeleri doğum izni sürelerinin uzatılması konusuna dikkat çektiler. Peki, doğum izni uzatılacak mı, Annelik izni 2024 kaç ay, kaç gün? İşte detaylar

Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

Doğum izni hamilelerin doğumdan önce veya sonra ayrıldıkları ücretli izindir. Bu süre zarfında anne bebeğiyle evde vakit geçirirken aynı zamanda iş yerinden de maaşını almaya devam eder ve çalışma hayatından hak kaybına uğramaz. Ülkemizde doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekildikten sonra "doğum izni uzatılacak mı?" konusu gündeme geldi. Peki, Annelik izni uzatılacak mı? İşte detaylar

Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

ANNELİK İZNİ (DOĞUM İZNİ) 2024 UZATILACAK MI, NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki endişe verici düşüşe dikkat çektikten sonra doğum izni konusu gündeme geldi. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli bir değerlendirme yapıldı. MKYK üyeleri, bu sorunun çözümü için atılması gereken adımlar üzerinde kafa yorarken, 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bu sürenin 1 yıla çıkarılmasının faydalı olabileceği fikri de masaya yatırıldı.
Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair resmi bir açıklama gelince yer vereceğiz.

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Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

AK PARTİ MKYK'SINDA GÜNDEME GELDİ!
"Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. En az 3 çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüz. Bunu korumak zorundayız." Hafta başında yaptığı bu açıklamasının ardından partisinin MKYK toplantısında da gündem nüfus politikalarıydı. Annelere verilecek doğum izinlerinin artırılması istendi.

Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

"DOĞUM İZNİ ARTIRILSIN" ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hafta boyunca dikkat çekmiş, mesele çok tartışılmıştı. Çarşamba günü gerçekleşen MKYK toplantısında da masada nüfus başlığı vardı. AK Partili bir MKYK üyesi kendi ailesinden yola çıkarak, arzu edilen nüfus politikasının inşası için mevcut çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Annelere verilen 4 aylık doğum izninin az olduğu dile getirildi. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının mercek altına alınması istendi. Bunun bir gelecek yatırımı olarak değerlendirilmesi gerektiği konuşuldu.

Doğum izni uzatılacak mı? Hamilelikte doğum izni özel sektör ve kamuda kaç ay, kaç gün sürecek?

DOĞUM İZNİ NE KADAR?

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 haftalık ücretli izne ek olarak kadın çalışanlar, 6 aya kadar ücretsiz izin hakkına da sahip. Doğumdan sonraki 8 haftalık ücretli izin tamamlandıktan sonra anneler, işyerine başvurup ücretsiz izne ayrılabiliyor.

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