Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:41

Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı desteği için başvurular devam ederken, bir yandan da başvuru yapanlar için ödeme takvimi merak ediliyor. İlk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Doğum yardımı çocuk parası ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuruları alınan doğum yardımında ilk ödemelerin ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklama ile birlikte ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurmuştu. Peki, 2025 doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Doğum yardımı çocuk parası ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Doğum yardımı veya diğer bir ifadeyle çocuk yardımı başvuruları 8 Nisan'da başladı. Başvuruların değerlendirmesine geçildi. Bakan Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada başvurularda yapılacak incelemelerin ardından ilk ödemlerin Anneler Gününü'nde içerisinde yer aldığı Mayıs ayında hesaplara yatırılacağını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğum yardımı çocuk parası ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Doğum yardımında ilk ödemelerin 11 Mayıs Pazar gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödemeler başladığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bilgilendirmeler yapılacak. İkinci ödeme tarihleri ise ilk ödemelerin ardından belli olacak.

Doğum yardımı çocuk parası ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilecek çocuk yardımı miktarı ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira olarak verilecek.

İlk çocuk için başvuruları olumlu değerlendirilen ailelere tek seferlik 5 bin lira yatırılacak. İkinci çocuk için ise aylık 1.500 lira olarak ödeme yapılacak. İkinci çocuk başvurusu olumlu değerlendirenlere bir yılda toplam 18 bin lira ödeme yapılacak. 3 ve daha fazla çocuğu olan ve yardımdan yararlanacaklara ise bir yılda 60 bin lira ödenecek.

Çocuk yardımı ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak.

Doğum yardımı çocuk parası ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.