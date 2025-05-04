Haberler
Yaşam
Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
11:41
Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025 | Doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı desteği için başvurular devam ederken, bir yandan da başvuru yapanlar için ödeme takvimi merak ediliyor. İlk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira olarak ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı ilk ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...