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Giriş Tarihi: 25.04.2025 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 16:55

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum desteği için başvuru işlemleri dijital ortamda devam ediyor. Çocuk sayısına göre farklı tutarlarda ödeme yapılırken; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, en yoğun başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olduğunu belirtti. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ilk ödemeler hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte detaylar

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı için şu ana kadar 169.921 başvuru aldıklarını duyurdu. İkinci, üçüncü ve daha fazla çocuk sahibi ailelere yönelik, 60 ay boyunca ödenecek bu destek programının ilk ödemelerinin yapılacağı tarihi de açıkladı. İşte, 2025 yılı için doğum yardımı ödemelerinin başlayacağı tarih...

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Doğum yardımına ilişkin konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?

5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, e-Devlet platformu ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer başvuru kanalları aracılığıyla yapılabilecek.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Yayımlanan yönetmeliğe göre; 01.01.2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)