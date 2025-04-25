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DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
16:55
DOĞUM YARDIMI ÖDEME BİLGİSİ: Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak, ne kadar ödenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum desteği için başvuru işlemleri dijital ortamda devam ediyor. Çocuk sayısına göre farklı tutarlarda ödeme yapılırken; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, en yoğun başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa olduğunu belirtti. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ilk ödemeler hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte detaylar