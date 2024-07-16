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Haberler Yaşam Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:51

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları YKS tercih işlemleriyle birlikte gündemde. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerle taban puanları, tercih sürecindeki adaylar için yardımcı oluyor. Ön lisans ve lisans bölümleri için Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları sorgulanıyor. Peki, Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri neler? İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri sorgulanıyor. YKS tercih tarihleri öncesinde adayların üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi en çok tercih edilen üniversiteler sıralamasına yer alırken 2 yıllık ve 4 Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları tablosu yakından inceleniyor. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Tıp SAY 270+7+0+0+0
270+7
260+7
260+7		 277
277
267
267		 7.276 (2023)
7.173 (2022)
5.943 (2021)
5.280 (2020)		 521,58470
518,95534
468,92471
521,34481
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 14.246 (2023)
15.816 (2022)
26.098 (2021)
30.000 (2020)		 507,33321
502,65507
423,55483
479,67265
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
60+2
 72
72
62
 28.337 (2023)
26.136 (2022)
24.354 (2021)
— (2020)		 485,64728
487,43066
426,34120
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 36.137 (2023)
41.759 (2022)
45.295 (2021)
43.100 (2020)		 475,51578
467,56330
397,89470
463,37378
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 49.684 (2023)
52.933 (2022)
58.559 (2021)
55.400 (2020)		 459,53358
454,14504
382,56218
448,95181
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 62.486 (2023)
72.820 (2022)
77.945 (2021)
68.100 (2020)		 445,36209
432,11465
362,81766
434,48057
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Matematik Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 66.511 (2023)
62.345 (2022)
58.963 (2021)
51.000 (2020)		 441,03391
443,51863
382,13546
454,00931
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 73.679 (2023)
85.869 (2022)
99.731 (2021)
103.000 (2020)		 433,44739
418,85598
343,41243
396,36449
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 76.980 (2023)
69.738 (2022)
61.268 (2021)
54.500 (2020)		 430,19393
435,44080
379,70066
450,02159
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 77.779 (2023)
90.743 (2022)
103.504 (2021)
107.000 (2020)		 429,40630
414,15056
340,27490
392,33708
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Bilimleri SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 85.718 (2023)
109.662 (2022)
142.595 (2021)
159.000 (2020)		 421,84220
396,88281
312,14251
349,71934
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 89.297 (2023)
105.164 (2022)
111.866 (2021)
92.300 (2020)		 418,36921
400,80925
333,50635
407,64702
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Mimarlık SAY 115+3+0+0+0
115+3
115+3
110+3		 118
118
118
113		 97.953 (2023)
97.456 (2022)
88.749 (2021)
73.700 (2020)		 410,66872
407,88295
352,81126
428,04974
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 118.408 (2023)
136.786 (2022)
152.109 (2021)
149.000 (2020)		 393,92759
375,27691
306,45296
357,03941
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (Kiraz)
(İZMİR) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 121.803 (2023)
105.680 (2022)
95.955 (2021)
96.500 (2020)		 391,29543
400,38152
346,58050
403,25455
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6		 230
226
226
226		 123.227 (2023)
121.110 (2022)
116.356 (2021)
116.000 (2020)		 390,24461
387,24678
330,06082
383,84192
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Matematik
(İngilizce)		 SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 149.844 (2023)
175.956 (2022)
212.314 (2021)
201.000 (2020)		 371,85919
349,99649
277,01033
324,52645
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 156.734 (2023)
177.288 (2022)
178.590 (2021)
137.000 (2020)		 367,58593
349,24432
292,21879
365,88891
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İstatistik SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 168.507 (2023)
249.708 (2022)
314.572 (2021)
339.000 (2020)		 360,73923
315,51680
243,97478
271,01786
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 100+3+0+3+0
100+3

 106
103

 184.709 (2023)
182.518 (2022)
— (2021)
— (2020)		 352,01440
346,33877
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Tekstil Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 52
41
41
41		 203.904 (2023)
212.740 (2022)
232.929 (2021)
228.000 (2020)		 342,73459
331,23383
268,88728
310,89991
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 206.343 (2023)
223.266 (2022)
231.762 (2021)
187.000 (2020)		 341,59461
326,45987
269,32547
331,90087
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Fizik Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 206.860 (2023)
215.188 (2022)
246.573 (2021)
244.000 (2020)		 341,36724
330,08482
264,04631
304,20788
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Kimya Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 220.737 (2023)
209.280 (2022)
219.110 (2021)
235.000 (2020)		 335,39122
332,81787
274,27624
307,84695
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 226.669 (2023)
217.423 (2022)
202.006 (2021)
198.000 (2020)		 332,94357
329,07910
281,34664
325,87482
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Kimya SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 237.159 (2023)
274.295 (2022)
312.082 (2021)
313.000 (2020)		 328,79241
306,47368
244,61297
278,94834
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Biyoloji Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 248.061 (2023)
257.103 (2022)
252.250 (2021)
243.000 (2020)		 324,67481
312,65903
262,11844
304,34470
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
12
14
3		 263.731 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 319,12633
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Maden Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
50+2		 41
41
33
34		 265.466 (2023)
289.265 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 318,51776
301,40752
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Biyoloji SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1		 42
41
41
31		 278.342 (2023)
277.023 (2022)
299.710 (2021)
282.000 (2020)		 314,28775
305,53588
247,92393
289,28739
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Fizik SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 293.008 (2023)
326.355 (2022)
360.706 (2021)
362.000 (2020)		 309,70813
290,06848
232,71745
264,69409
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Jeofizik Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 5
4
1
1		 295.993 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,84659
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1		 20
6
5
4		 298.476 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 308,10396
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 67
55
50
82		 299.526 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
284.000 (2020)		 307,79853
Dolmadı
Dolmadı
288,46531
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Şehir ve Bölge Planlama SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 315.614 (2023)
334.005 (2022)
349.174 (2021)
318.000 (2020)		 303,28080
287,89911
235,59454
277,24599
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Biyoloji
(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0


 5


 661.416 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 244,29037
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Biyoloji Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
2+0
1

 — (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
1+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Hukuk EA 460+12+0+0+0
460+12
460+12
460+12		 472
472
472
472		 9.736 (2023)
13.564 (2022)
16.705 (2021)
9.130 (2020)		 436,94725
436,98778
382,29098
439,16314
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Psikoloji EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
90+3		 106
103
103
93		 24.543 (2023)
31.270 (2022)
38.185 (2021)
20.800 (2020)		 415,86906
416,98710
357,84727
414,94753
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 42.546 (2023)
76.170 (2022)
92.562 (2021)
118.000 (2020)		 401,78888
390,06241
323,76660
355,83712
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 70.326 (2023)
89.499 (2022)
79.851 (2021)
73.200 (2020)		 385,62030
383,62513
330,17433
377,35785
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 80.129 (2023)
91.843 (2022)
77.792 (2021)
51.300 (2020)		 380,82430
382,51810
331,27932
389,60861
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce)		 EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 87.220 (2023)
113.663 (2022)
116.250 (2021)
118.000 (2020)		 377,59234
372,91327
313,19055
356,03834
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 99.546 (2023)
116.304 (2022)
112.240 (2021)
87.500 (2020)		 372,14966
371,77658
314,85437
370,19199
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 111.995 (2023)
127.989 (2022)
141.568 (2021)
155.000 (2020)		 367,04472
367,07578
303,41601
340,91057
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İktisat
(İngilizce)		 EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 127.228 (2023)
152.664 (2022)
159.696 (2021)
154.000 (2020)		 361,31036
357,96351
297,25719
341,10186
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Lojistik Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 146.037 (2023)
171.215 (2022)
184.103 (2021)
179.000 (2020)		 354,81798
351,65152
289,79867
332,11006
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce)		 EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 151.393 (2023)
172.736 (2022)
185.102 (2021)
164.000 (2020)		 353,06579
351,17994
289,52502
337,39765
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İşletme EA 170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5		 176
175
175
175		 203.813 (2023)
237.256 (2022)
261.827 (2021)
265.000 (2020)		 338,42034
332,97541
270,86998
306,47662
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İktisat EA 170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 271.959 (2023)
313.058 (2022)
343.569 (2021)
305.000 (2020)		 323,38696
316,48971
255,84309
296,77050
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 62
62
62
 274.731 (2023)
318.467 (2022)
364.934 (2021)
— (2020)		 322,83287
315,47110
252,47011
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 284.994 (2023)
316.547 (2022)
364.358 (2021)
359.000 (2020)		 320,82755
315,82947
252,55970
285,21577
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Sosyoloji EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 292.043 (2023)
286.048 (2022)
302.503 (2021)
227.000 (2020)		 319,48326
321,91091
262,91166
316,88810
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Kamu Yönetimi EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 322.121 (2023)
342.978 (2022)
334.941 (2021)
269.000 (2020)		 314,08404
310,94131
257,25641
305,41645
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Maliye EA 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 333.169 (2023)
343.902 (2022)
334.150 (2021)
276.000 (2020)		 312,19690
310,77731
257,38920
303,80975
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İşletme
(İÖ)(Ücretli)		 EA 150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4		 155
154
154
154		 341.030 (2023)
378.991 (2022)
416.842 (2021)
405.000 (2020)		 310,85727
304,83771
244,86443
276,75071
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)		 EA 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 386.491 (2023)
442.818 (2022)
449.342 (2021)
596.000 (2020)		 303,78954
295,18251
240,54267
248,41778
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İktisat
(İÖ)(Ücretli)		 EA 140+4+0+4+0
140+4
140+4
150+4		 145
144
144
154		 409.148 (2023)
454.701 (2022)
501.209 (2021)
437.000 (2020)		 300,48363
293,47645
234,05256
271,14916
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 426.110 (2023)
416.404 (2022)
435.206 (2021)
390.000 (2020)		 298,09332
299,03808
242,39161
279,43960
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 62
62
62
 431.649 (2023)
446.204 (2022)
519.896 (2021)
— (2020)		 297,32329
294,69102
231,58833
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Maliye
(İÖ)(Ücretli)		 EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 466.869 (2023)
477.217 (2022)
494.921 (2021)
421.000 (2020)		 292,62074
290,46151
234,85308
273,86008
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Ekonometri EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 497.187 (2023)
505.855 (2022)
519.025 (2021)
491.000 (2020)		 288,80351
286,77569
231,71290
262,71022
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 504.524 (2023)
509.280 (2022)
504.939 (2021)
410.000 (2020)		 287,90067
286,34241
233,58866
275,84147
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)		 EA 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
5
15		 504.879 (2023)
567.639 (2022)
Dolmadı (2021)
768.000 (2020)		 287,85684
279,38598
Dolmadı
229,29602
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Felsefe EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 513.695 (2023)
509.232 (2022)
524.412 (2021)
441.000 (2020)		 286,77810
286,34740
230,97402
270,55878
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)(Ücretli)		 EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 544.182 (2023)
561.574 (2022)
582.723 (2021)
496.000 (2020)		 283,18849
280,07561
208,87426
262,00983
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 62
62
34
 563.819 (2023)
635.543 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 280,95493
271,99978
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Ekonometri
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0		 1
1
1
1		 581.807 (2023)
630.838 (2022)
Dolmadı (2021)
607.000 (2020)		 278,92979
272,49477
Dolmadı
246,97220
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İktisat
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)		 EA 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 15
15

15		 602.935 (2023)
730.265 (2022)
Dolmadı (2021)
970.000 (2020)		 276,61342
262,73751
Dolmadı
208,86475
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi (Seferihisar)
(İZMİR) (Devlet)		 Rekreasyon EA 30+1+0+1+0
30+1

 32
31

 618.219 (2023)
611.165 (2022)
— (2021)
— (2020)		 274,99268
274,58674
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Arkeoloji EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 619.805 (2023)
567.711 (2022)
585.769 (2021)
598.000 (2020)		 274,82397
279,37791
204,34564
248,18542
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Ekonometri
(İÖ)(Ücretli)		 EA 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
29
93		 625.014 (2023)
649.371 (2022)
Dolmadı (2021)
602.000 (2020)		 274,26933
270,57022
Dolmadı
247,58260
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0+0+0+0
1+0

 1
1

 747.664 (2023)
1.076.937 (2022)
— (2021)
— (2020)		 262,16906
234,83881
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Müzecilik EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
8
41		 757.751 (2023)
729.562 (2022)
Dolmadı (2021)
727.000 (2020)		 261,21945
262,80531
Dolmadı
233,44490
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Arkeoloji
(İÖ)(Ücretli)		 EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
21
52		 779.590 (2023)
727.555 (2022)
Dolmadı (2021)
719.000 (2020)		 259,23273
262,99723
Dolmadı
234,20751
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 8.537 (2023)
8.896 (2022)
8.198 (2021)
6.550 (2020)		 459,95628
453,01669
420,09418
443,64486
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 10.652 (2023)
10.061 (2022)
9.045 (2021)
7.220 (2020)		 450,96662
447,18601
415,61974
439,08889
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 16.918 (2023)
17.186 (2022)
18.023 (2021)
13.900 (2020)		 429,81831
420,10048
380,33250
406,30365
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Dilbilimi DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 25.262 (2023)
26.142 (2022)
25.862 (2021)
22.300 (2020)		 407,57331
393,46054
354,92699
376,51036
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 29.080 (2023)
29.077 (2022)
27.084 (2021)
25.000 (2020)		 398,15985
385,31968
351,13038
366,87357
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Fransızca Öğretmenliği DİL 50+2+0+0+0
50+2
50+2
45+2		 52
52
52
47		 29.843 (2023)
30.557 (2022)
28.547 (2021)
27.100 (2020)		 396,31188
381,23842
346,49616
359,97550
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)		 DİL 30+1+0+1+0
30+1

 32
31

 29.862 (2023)
34.464 (2022)
— (2021)
— (2020)		 396,25711
370,51343
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
25
52		 98.412 (2023)
65.877 (2022)
Dolmadı (2021)
72.700 (2020)		 258,18804
292,20921
Dolmadı
225,64721
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 6.242 (2023)
9.656 (2022)
6.494 (2021)
8.140 (2020)		 427,25131
420,59147
384,98798
410,27582
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.663 (2023)
15.602 (2022)
15.273 (2021)
13.700 (2020)		 412,25121
409,41740
363,91414
397,18208
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 64
62
62
 21.440 (2023)
24.946 (2022)
29.965 (2021)
— (2020)		 399,84226
397,46717
345,09865
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 23.798 (2023)
28.089 (2022)
15.451 (2021)
13.100 (2020)		 397,18290
394,34323
363,61696
398,30087
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 31
21
21
21		 24.866 (2023)
27.778 (2022)
22.993 (2021)
16.900 (2020)		 396,10326
394,63576
352,80830
391,69382
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 31
21
21
21		 32.603 (2023)
36.639 (2022)
38.426 (2021)
30.900 (2020)		 388,76462
386,85768
337,58347
374,08190
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 31
21
21
21		 37.429 (2023)
36.349 (2022)
38.836 (2021)
30.900 (2020)		 384,97141
387,07980
337,26565
374,14761
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
 64
62
62
 47.104 (2023)
47.496 (2022)
53.691 (2021)
— (2020)		 378,24808
379,06539
326,84461
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
45+2		 54
52
52
47		 52.708 (2023)
56.484 (2022)
82.402 (2021)
80.100 (2020)		 374,86474
373,58097
312,13425
341,98657
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 61.212 (2023)
63.270 (2022)
51.508 (2021)
42.100 (2020)		 370,11564
369,83080
328,23094
364,32136
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Film Tasarımı ve Yönetmenliği SÖZ 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1		 37
36
36
36		 72.264 (2023)
62.048 (2022)
68.910 (2021)
54.300 (2020)		 364,79363
370,47496
318,41990
355,97260
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 73.967 (2023)
84.501 (2022)
88.611 (2021)
70.100 (2020)		 363,98744
359,82394
309,46241
346,89088
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 85.839 (2023)
93.551 (2022)
108.304 (2021)
80.700 (2020)		 358,91292
356,24088
301,92725
341,70118
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Film Tasarımı ve Yazarlığı SÖZ 40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1		 42
41
41
36		 96.282 (2023)
82.612 (2022)
102.046 (2021)
72.500 (2020)		 354,87108
360,63130
304,17510
345,66662
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1		 37
36
36
36		 112.378 (2023)
107.322 (2022)
121.614 (2021)
84.800 (2020)		 349,23394
351,21971
297,41991
339,81066
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Fotoğraf SÖZ 35+1+0+1+0
35+1
35+1
30+1		 37
36
36
31		 152.084 (2023)
143.088 (2022)
154.766 (2021)
116.000 (2020)		 337,43196
340,16174
287,58533
327,29751
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 164.257 (2023)
177.561 (2022)
233.845 (2021)
150.000 (2020)		 334,31579
331,27667
269,50287
316,57506
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Film Tasarımı ve Yazarlığı
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 2+0+0+0+0
2+0
1+0
1+0		 1
2

 189.171 (2023)
270.776 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 328,36042
312,81776
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Coğrafya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 1+0+0+0+0


 1


 261.879 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 313,87093
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 162+5+0+5+0
162+5
162+5
190+5		 172
167
167
195		 267.637 (2023)
158.879 (2022)
110.625 (2021)
71.700 (2020)		 312,85647
335,86620
301,10905
346,09367
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 18+0+0+1+0
18+0
18+0
 19
18
18
 503.514 (2023)
438.208 (2022)
423.133 (2021)
— (2020)		 280,53927
288,85372
239,84273
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4		 133
129
129
144		 555.128 (2023)
360.828 (2022)
325.981 (2021)
146.000 (2020)		 274,88112
299,03695
253,49258
317,85693
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 15+0+0+1+0
15+0
15+0
 16
15
15
 791.524 (2023)
667.877 (2022)
497.500 (2021)
— (2020)		 251,90705
263,92765
230,14382
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 1.180.881 (2023)
298.427 (2022)
96.123 (2021)
200.000 (2020)		 217,01772
308,31777
306,46113
303,37923
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 1+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


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Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 276.927 (2023)
293.890 (2022)		 377,48537
370,26710
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 301.124 (2023)
304.580 (2022)		 372,11333
367,83181
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 325.450 (2023)
314.675 (2022)		 367,13482
365,64287
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 361.281 (2023)
380.111 (2022)		 360,43497
352,60792
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 367.001 (2023)
437.445 (2022)		 359,42977
342,91289
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 407.881 (2023)
415.621 (2022)		 352,61786
346,45986
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 416.843 (2023)
430.031 (2022)		 351,19452
344,09699
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 442.921 (2023)
449.612 (2022)		 347,26174
341,00814
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 468.689 (2023)
482.969 (2022)		 343,59994
336,01739
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Mekatronik TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 474.000 (2023)
464.802 (2022)		 342,85319
338,70314
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 501.524 (2023)
588.782 (2022)		 339,15952
322,07826
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 534.238 (2023)
586.833 (2022)		 334,96429
322,32089
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Odyometri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 546.369 (2023)
515.144 (2022)		 333,49001
331,52759
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Radyoterapi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 580.588 (2023)
551.649 (2022)		 329,38625
326,67822
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Makine TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 630.428 (2023)
612.751 (2022)		 323,76903
319,26069
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Mekatronik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 57
57		 645.146 (2023)
619.421 (2022)		 322,19784
318,49438
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektrik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 645.864 (2023)
628.579 (2022)		 322,12474
317,44961
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Nükleer Tıp Teknikleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 656.299 (2023)
628.415 (2022)		 321,01499
317,47107
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 717.636 (2023)
723.105 (2022)		 314,85245
307,41063
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 736.374 (2023)
684.284 (2022)		 313,04239
311,39979
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 744.732 (2023)
726.332 (2022)		 312,24227
307,08637
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 776.186 (2023)
724.364 (2022)		 309,29807
307,28290
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 85+3+0+3+0
85+3		 91
88		 786.207 (2023)
778.705 (2022)		 308,39392
302,04956
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 812.165 (2023)
743.127 (2022)		 306,06914
305,44370
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 829.880 (2023)
816.267 (2022)		 304,51448
298,56915
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 842.688 (2023)
821.509 (2022)		 303,39994
298,08976
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Makine
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 846.305 (2023)
793.749 (2022)		 303,08162
300,64921
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektrik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 856.546 (2023)
868.861 (2022)		 302,19199
293,89795
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 879.929 (2023)
830.880 (2022)		 300,21512
297,22869
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Pazarlama TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 892.932 (2023)
877.709 (2022)		 299,13301
293,12624
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 85+3+0+3+0
85+3		 91
88		 921.349 (2023)
880.758 (2022)		 296,81450
292,86089
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 927.326 (2023)
900.567 (2022)		 296,33037
291,19657
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 929.170 (2023)
941.725 (2022)		 296,17841
287,79122
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 943.247 (2023)
871.557 (2022)		 295,04854
293,65994
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 992.918 (2023)
1.000.519 (2022)		 291,16453
283,16526
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 995.319 (2023)
977.318 (2022)		 290,98546
284,95682
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.002.115 (2023)
859.325 (2022)		 290,46839
294,71564
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.025.763 (2023)
965.672 (2022)		 288,66324
285,86230
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0		 1
 1.055.121 (2023)
Dolmadı (2022)		 286,46196
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.059.955 (2023)
970.635 (2022)		 286,10889
285,47328
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.061.310 (2023)
1.012.114 (2022)		 286,00688
282,26178
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.062.558 (2023)
1.052.954 (2022)		 285,91088
279,19325
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.081.886 (2023)
1.020.036 (2022)		 284,49420
281,65003
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 85+3+0+3+0
85+3		 90
88		 1.097.051 (2023)
1.026.313 (2022)		 283,39585
281,18035
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 85+3+0+3+0
85+3		 90
88		 1.097.051 (2023)
1.026.313 (2022)		 283,39585
281,18035
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.103.275 (2023)
1.057.467 (2022)		 282,94594
278,85946
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 85+3+0+3+0
85+3		 90
88		 1.115.733 (2023)
1.086.389 (2022)		 282,03554
276,75121
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.119.193 (2023)
1.176.344 (2022)		 281,78631
270,46206
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.121.491 (2023)
1.085.213 (2022)		 281,62375
276,83663
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.121.659 (2023)
1.064.863 (2022)		 281,61125
278,31653
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektrik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.132.763 (2023)
1.829.259 (2022)		 280,82666
234,12864
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Pazarlama
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.154.615 (2023)
1.136.473 (2022)		 279,28712
273,19960
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.164.606 (2023)
1.179.743 (2022)		 278,58063
270,22996
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.177.362 (2023)
1.137.427 (2022)		 277,69842
273,13436
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.194.713 (2023)
1.112.017 (2022)		 276,49110
274,90519
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.239.768 (2023)
1.160.055 (2022)		 273,39722
271,57152
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 1.242.347 (2023)
1.215.440 (2022)		 273,22253
267,86285
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.256.858 (2023)
1.266.317 (2022)		 272,25062
264,54698
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İş Makineleri Operatörlüğü TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.297.740 (2023)
1.230.421 (2022)		 269,53371
266,87644
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Sondaj Teknolojisi TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.300.076 (2023)
1.196.292 (2022)		 269,37948
269,12742
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tarımsal İşletmecilik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.336.832 (2023)
1.282.496 (2022)		 266,99473
263,51815
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.403.550 (2023)
1.424.278 (2022)		 262,72514
254,98029
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Geoteknik TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.407.352 (2023)
1.395.684 (2022)		 262,49115
256,63552
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Yapı Tesisat Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.416.274 (2023)
1.361.134 (2022)		 261,92666
258,68526
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.479.709 (2023)
1.474.227 (2022)		 258,01746
252,13268
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Döküm TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.493.444 (2023)
1.484.481 (2022)		 257,18303
251,55592
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.511.099 (2023)
1.390.319 (2022)		 256,10193
256,94604
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tarımsal İşletmecilik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.548.952 (2023)
1.581.030 (2022)		 253,85982
246,35058
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Endüstriyel Cam ve Seramik TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.551.685 (2023)
1.557.352 (2022)		 253,69892
247,58647
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.649.740 (2023)
1.728.761 (2022)		 247,95256
238,87074
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
3+0		 1
 2.245.752 (2023)
Dolmadı (2022)		 216,49853
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Nükleer Tıp Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
1		 — (2023)
1.479.478 (2022)
251,83857
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Yapı Tesisat Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
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