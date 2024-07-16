Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2024 || ÖSYM ve YÖK ile Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024
İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|270+7+0+0+0
270+7
260+7
260+7
|277
277
267
267
|7.276 (2023)
7.173 (2022)
5.943 (2021)
5.280 (2020)
|521,58470
518,95534
468,92471
521,34481
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|14.246 (2023)
15.816 (2022)
26.098 (2021)
30.000 (2020)
|507,33321
502,65507
423,55483
479,67265
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|28.337 (2023)
26.136 (2022)
24.354 (2021)
— (2020)
|485,64728
487,43066
426,34120
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|36.137 (2023)
41.759 (2022)
45.295 (2021)
43.100 (2020)
|475,51578
467,56330
397,89470
463,37378
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|49.684 (2023)
52.933 (2022)
58.559 (2021)
55.400 (2020)
|459,53358
454,14504
382,56218
448,95181
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|62.486 (2023)
72.820 (2022)
77.945 (2021)
68.100 (2020)
|445,36209
432,11465
362,81766
434,48057
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|66.511 (2023)
62.345 (2022)
58.963 (2021)
51.000 (2020)
|441,03391
443,51863
382,13546
454,00931
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|73.679 (2023)
85.869 (2022)
99.731 (2021)
103.000 (2020)
|433,44739
418,85598
343,41243
396,36449
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|76.980 (2023)
69.738 (2022)
61.268 (2021)
54.500 (2020)
|430,19393
435,44080
379,70066
450,02159
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|77.779 (2023)
90.743 (2022)
103.504 (2021)
107.000 (2020)
|429,40630
414,15056
340,27490
392,33708
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|85.718 (2023)
109.662 (2022)
142.595 (2021)
159.000 (2020)
|421,84220
396,88281
312,14251
349,71934
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|89.297 (2023)
105.164 (2022)
111.866 (2021)
92.300 (2020)
|418,36921
400,80925
333,50635
407,64702
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|115+3+0+0+0
115+3
115+3
110+3
|118
118
118
113
|97.953 (2023)
97.456 (2022)
88.749 (2021)
73.700 (2020)
|410,66872
407,88295
352,81126
428,04974
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|118.408 (2023)
136.786 (2022)
152.109 (2021)
149.000 (2020)
|393,92759
375,27691
306,45296
357,03941
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (Kiraz)
(İZMİR) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|121.803 (2023)
105.680 (2022)
95.955 (2021)
96.500 (2020)
|391,29543
400,38152
346,58050
403,25455
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|220+6+0+6+0
220+6
220+6
220+6
|230
226
226
226
|123.227 (2023)
121.110 (2022)
116.356 (2021)
116.000 (2020)
|390,24461
387,24678
330,06082
383,84192
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Matematik
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|149.844 (2023)
175.956 (2022)
212.314 (2021)
201.000 (2020)
|371,85919
349,99649
277,01033
324,52645
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|156.734 (2023)
177.288 (2022)
178.590 (2021)
137.000 (2020)
|367,58593
349,24432
292,21879
365,88891
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İstatistik
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|168.507 (2023)
249.708 (2022)
314.572 (2021)
339.000 (2020)
|360,73923
315,51680
243,97478
271,01786
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
—
—
|106
103
—
—
|184.709 (2023)
182.518 (2022)
— (2021)
— (2020)
|352,01440
346,33877
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|203.904 (2023)
212.740 (2022)
232.929 (2021)
228.000 (2020)
|342,73459
331,23383
268,88728
310,89991
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|206.343 (2023)
223.266 (2022)
231.762 (2021)
187.000 (2020)
|341,59461
326,45987
269,32547
331,90087
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|206.860 (2023)
215.188 (2022)
246.573 (2021)
244.000 (2020)
|341,36724
330,08482
264,04631
304,20788
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|220.737 (2023)
209.280 (2022)
219.110 (2021)
235.000 (2020)
|335,39122
332,81787
274,27624
307,84695
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|226.669 (2023)
217.423 (2022)
202.006 (2021)
198.000 (2020)
|332,94357
329,07910
281,34664
325,87482
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|237.159 (2023)
274.295 (2022)
312.082 (2021)
313.000 (2020)
|328,79241
306,47368
244,61297
278,94834
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|248.061 (2023)
257.103 (2022)
252.250 (2021)
243.000 (2020)
|324,67481
312,65903
262,11844
304,34470
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
12
14
3
|263.731 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|319,12633
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
50+2
|41
41
33
34
|265.466 (2023)
289.265 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|318,51776
301,40752
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1
|42
41
41
31
|278.342 (2023)
277.023 (2022)
299.710 (2021)
282.000 (2020)
|314,28775
305,53588
247,92393
289,28739
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|293.008 (2023)
326.355 (2022)
360.706 (2021)
362.000 (2020)
|309,70813
290,06848
232,71745
264,69409
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|5
4
1
1
|295.993 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,84659
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
30+1
|20
6
5
4
|298.476 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|308,10396
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|67
55
50
82
|299.526 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
284.000 (2020)
|307,79853
Dolmadı
Dolmadı
288,46531
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|315.614 (2023)
334.005 (2022)
349.174 (2021)
318.000 (2020)
|303,28080
287,89911
235,59454
277,24599
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Biyoloji
(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|661.416 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|244,29037
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
2+0
—
—
|—
1
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|460+12+0+0+0
460+12
460+12
460+12
|472
472
472
472
|9.736 (2023)
13.564 (2022)
16.705 (2021)
9.130 (2020)
|436,94725
436,98778
382,29098
439,16314
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
90+3
|106
103
103
93
|24.543 (2023)
31.270 (2022)
38.185 (2021)
20.800 (2020)
|415,86906
416,98710
357,84727
414,94753
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|42.546 (2023)
76.170 (2022)
92.562 (2021)
118.000 (2020)
|401,78888
390,06241
323,76660
355,83712
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|70.326 (2023)
89.499 (2022)
79.851 (2021)
73.200 (2020)
|385,62030
383,62513
330,17433
377,35785
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|80.129 (2023)
91.843 (2022)
77.792 (2021)
51.300 (2020)
|380,82430
382,51810
331,27932
389,60861
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|87.220 (2023)
113.663 (2022)
116.250 (2021)
118.000 (2020)
|377,59234
372,91327
313,19055
356,03834
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|99.546 (2023)
116.304 (2022)
112.240 (2021)
87.500 (2020)
|372,14966
371,77658
314,85437
370,19199
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|111.995 (2023)
127.989 (2022)
141.568 (2021)
155.000 (2020)
|367,04472
367,07578
303,41601
340,91057
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|127.228 (2023)
152.664 (2022)
159.696 (2021)
154.000 (2020)
|361,31036
357,96351
297,25719
341,10186
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|146.037 (2023)
171.215 (2022)
184.103 (2021)
179.000 (2020)
|354,81798
351,65152
289,79867
332,11006
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce)
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|151.393 (2023)
172.736 (2022)
185.102 (2021)
164.000 (2020)
|353,06579
351,17994
289,52502
337,39765
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İşletme
|EA
|170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5
|176
175
175
175
|203.813 (2023)
237.256 (2022)
261.827 (2021)
265.000 (2020)
|338,42034
332,97541
270,86998
306,47662
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İktisat
|EA
|170+5+0+5+0
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|271.959 (2023)
313.058 (2022)
343.569 (2021)
305.000 (2020)
|323,38696
316,48971
255,84309
296,77050
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|274.731 (2023)
318.467 (2022)
364.934 (2021)
— (2020)
|322,83287
315,47110
252,47011
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|284.994 (2023)
316.547 (2022)
364.358 (2021)
359.000 (2020)
|320,82755
315,82947
252,55970
285,21577
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|292.043 (2023)
286.048 (2022)
302.503 (2021)
227.000 (2020)
|319,48326
321,91091
262,91166
316,88810
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|322.121 (2023)
342.978 (2022)
334.941 (2021)
269.000 (2020)
|314,08404
310,94131
257,25641
305,41645
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Maliye
|EA
|120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|333.169 (2023)
343.902 (2022)
334.150 (2021)
276.000 (2020)
|312,19690
310,77731
257,38920
303,80975
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İşletme
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
150+4
|155
154
154
154
|341.030 (2023)
378.991 (2022)
416.842 (2021)
405.000 (2020)
|310,85727
304,83771
244,86443
276,75071
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)
|EA
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
15
15
|386.491 (2023)
442.818 (2022)
449.342 (2021)
596.000 (2020)
|303,78954
295,18251
240,54267
248,41778
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İktisat
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|140+4+0+4+0
140+4
140+4
150+4
|145
144
144
154
|409.148 (2023)
454.701 (2022)
501.209 (2021)
437.000 (2020)
|300,48363
293,47645
234,05256
271,14916
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|426.110 (2023)
416.404 (2022)
435.206 (2021)
390.000 (2020)
|298,09332
299,03808
242,39161
279,43960
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|431.649 (2023)
446.204 (2022)
519.896 (2021)
— (2020)
|297,32329
294,69102
231,58833
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Maliye
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|466.869 (2023)
477.217 (2022)
494.921 (2021)
421.000 (2020)
|292,62074
290,46151
234,85308
273,86008
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|497.187 (2023)
505.855 (2022)
519.025 (2021)
491.000 (2020)
|288,80351
286,77569
231,71290
262,71022
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|504.524 (2023)
509.280 (2022)
504.939 (2021)
410.000 (2020)
|287,90067
286,34241
233,58866
275,84147
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)
|EA
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
5
15
|504.879 (2023)
567.639 (2022)
Dolmadı (2021)
768.000 (2020)
|287,85684
279,38598
Dolmadı
229,29602
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|513.695 (2023)
509.232 (2022)
524.412 (2021)
441.000 (2020)
|286,77810
286,34740
230,97402
270,55878
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|544.182 (2023)
561.574 (2022)
582.723 (2021)
496.000 (2020)
|283,18849
280,07561
208,87426
262,00983
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|62
62
34
—
|563.819 (2023)
635.543 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|280,95493
271,99978
Dolmadı
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Ekonometri
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
1+0
|1
1
1
1
|581.807 (2023)
630.838 (2022)
Dolmadı (2021)
607.000 (2020)
|278,92979
272,49477
Dolmadı
246,97220
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İktisat
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli)
|EA
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
—
15
|602.935 (2023)
730.265 (2022)
Dolmadı (2021)
970.000 (2020)
|276,61342
262,73751
Dolmadı
208,86475
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi (Seferihisar)
(İZMİR) (Devlet)
|Rekreasyon
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
—
—
|32
31
—
—
|618.219 (2023)
611.165 (2022)
— (2021)
— (2020)
|274,99268
274,58674
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|619.805 (2023)
567.711 (2022)
585.769 (2021)
598.000 (2020)
|274,82397
279,37791
204,34564
248,18542
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Ekonometri
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
29
93
|625.014 (2023)
649.371 (2022)
Dolmadı (2021)
602.000 (2020)
|274,26933
270,57022
Dolmadı
247,58260
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0+0+0+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|747.664 (2023)
1.076.937 (2022)
— (2021)
— (2020)
|262,16906
234,83881
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Müzecilik
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
8
41
|757.751 (2023)
729.562 (2022)
Dolmadı (2021)
727.000 (2020)
|261,21945
262,80531
Dolmadı
233,44490
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Arkeoloji
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
21
52
|779.590 (2023)
727.555 (2022)
Dolmadı (2021)
719.000 (2020)
|259,23273
262,99723
Dolmadı
234,20751
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|8.537 (2023)
8.896 (2022)
8.198 (2021)
6.550 (2020)
|459,95628
453,01669
420,09418
443,64486
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|10.652 (2023)
10.061 (2022)
9.045 (2021)
7.220 (2020)
|450,96662
447,18601
415,61974
439,08889
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|16.918 (2023)
17.186 (2022)
18.023 (2021)
13.900 (2020)
|429,81831
420,10048
380,33250
406,30365
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Dilbilimi
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|25.262 (2023)
26.142 (2022)
25.862 (2021)
22.300 (2020)
|407,57331
393,46054
354,92699
376,51036
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Karşılaştırmalı Edebiyat
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|29.080 (2023)
29.077 (2022)
27.084 (2021)
25.000 (2020)
|398,15985
385,31968
351,13038
366,87357
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
45+2
|52
52
52
47
|29.843 (2023)
30.557 (2022)
28.547 (2021)
27.100 (2020)
|396,31188
381,23842
346,49616
359,97550
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
—
—
|32
31
—
—
|29.862 (2023)
34.464 (2022)
— (2021)
— (2020)
|396,25711
370,51343
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
25
52
|98.412 (2023)
65.877 (2022)
Dolmadı (2021)
72.700 (2020)
|258,18804
292,20921
Dolmadı
225,64721
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|6.242 (2023)
9.656 (2022)
6.494 (2021)
8.140 (2020)
|427,25131
420,59147
384,98798
410,27582
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.663 (2023)
15.602 (2022)
15.273 (2021)
13.700 (2020)
|412,25121
409,41740
363,91414
397,18208
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|64
62
62
—
|21.440 (2023)
24.946 (2022)
29.965 (2021)
— (2020)
|399,84226
397,46717
345,09865
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|23.798 (2023)
28.089 (2022)
15.451 (2021)
13.100 (2020)
|397,18290
394,34323
363,61696
398,30087
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|31
21
21
21
|24.866 (2023)
27.778 (2022)
22.993 (2021)
16.900 (2020)
|396,10326
394,63576
352,80830
391,69382
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|31
21
21
21
|32.603 (2023)
36.639 (2022)
38.426 (2021)
30.900 (2020)
|388,76462
386,85768
337,58347
374,08190
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|31
21
21
21
|37.429 (2023)
36.349 (2022)
38.836 (2021)
30.900 (2020)
|384,97141
387,07980
337,26565
374,14761
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
—
|64
62
62
—
|47.104 (2023)
47.496 (2022)
53.691 (2021)
— (2020)
|378,24808
379,06539
326,84461
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Çizgi Film ve Animasyon
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
45+2
|54
52
52
47
|52.708 (2023)
56.484 (2022)
82.402 (2021)
80.100 (2020)
|374,86474
373,58097
312,13425
341,98657
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|61.212 (2023)
63.270 (2022)
51.508 (2021)
42.100 (2020)
|370,11564
369,83080
328,23094
364,32136
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Film Tasarımı ve Yönetmenliği
|SÖZ
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
|37
36
36
36
|72.264 (2023)
62.048 (2022)
68.910 (2021)
54.300 (2020)
|364,79363
370,47496
318,41990
355,97260
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|73.967 (2023)
84.501 (2022)
88.611 (2021)
70.100 (2020)
|363,98744
359,82394
309,46241
346,89088
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|85.839 (2023)
93.551 (2022)
108.304 (2021)
80.700 (2020)
|358,91292
356,24088
301,92725
341,70118
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Film Tasarımı ve Yazarlığı
|SÖZ
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
35+1
|42
41
41
36
|96.282 (2023)
82.612 (2022)
102.046 (2021)
72.500 (2020)
|354,87108
360,63130
304,17510
345,66662
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
|SÖZ
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
|37
36
36
36
|112.378 (2023)
107.322 (2022)
121.614 (2021)
84.800 (2020)
|349,23394
351,21971
297,41991
339,81066
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Fotoğraf
|SÖZ
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
30+1
|37
36
36
31
|152.084 (2023)
143.088 (2022)
154.766 (2021)
116.000 (2020)
|337,43196
340,16174
287,58533
327,29751
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|164.257 (2023)
177.561 (2022)
233.845 (2021)
150.000 (2020)
|334,31579
331,27667
269,50287
316,57506
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Film Tasarımı ve Yazarlığı
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|2+0+0+0+0
2+0
1+0
1+0
|1
2
—
—
|189.171 (2023)
270.776 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|328,36042
312,81776
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|261.879 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|313,87093
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|162+5+0+5+0
162+5
162+5
190+5
|172
167
167
195
|267.637 (2023)
158.879 (2022)
110.625 (2021)
71.700 (2020)
|312,85647
335,86620
301,10905
346,09367
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|18+0+0+1+0
18+0
18+0
—
|19
18
18
—
|503.514 (2023)
438.208 (2022)
423.133 (2021)
— (2020)
|280,53927
288,85372
239,84273
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|125+4+0+4+0
125+4
125+4
140+4
|133
129
129
144
|555.128 (2023)
360.828 (2022)
325.981 (2021)
146.000 (2020)
|274,88112
299,03695
253,49258
317,85693
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|15+0+0+1+0
15+0
15+0
—
|16
15
15
—
|791.524 (2023)
667.877 (2022)
497.500 (2021)
— (2020)
|251,90705
263,92765
230,14382
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|1.180.881 (2023)
298.427 (2022)
96.123 (2021)
200.000 (2020)
|217,01772
308,31777
306,46113
303,37923
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|1+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|276.927 (2023)
293.890 (2022)
|377,48537
370,26710
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|301.124 (2023)
304.580 (2022)
|372,11333
367,83181
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|325.450 (2023)
314.675 (2022)
|367,13482
365,64287
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|361.281 (2023)
380.111 (2022)
|360,43497
352,60792
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|367.001 (2023)
437.445 (2022)
|359,42977
342,91289
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|407.881 (2023)
415.621 (2022)
|352,61786
346,45986
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|416.843 (2023)
430.031 (2022)
|351,19452
344,09699
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|442.921 (2023)
449.612 (2022)
|347,26174
341,00814
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|468.689 (2023)
482.969 (2022)
|343,59994
336,01739
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|474.000 (2023)
464.802 (2022)
|342,85319
338,70314
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|501.524 (2023)
588.782 (2022)
|339,15952
322,07826
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|534.238 (2023)
586.833 (2022)
|334,96429
322,32089
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|546.369 (2023)
515.144 (2022)
|333,49001
331,52759
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|580.588 (2023)
551.649 (2022)
|329,38625
326,67822
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Makine
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|630.428 (2023)
612.751 (2022)
|323,76903
319,26069
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Mekatronik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|57
57
|645.146 (2023)
619.421 (2022)
|322,19784
318,49438
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|645.864 (2023)
628.579 (2022)
|322,12474
317,44961
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|656.299 (2023)
628.415 (2022)
|321,01499
317,47107
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|717.636 (2023)
723.105 (2022)
|314,85245
307,41063
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|736.374 (2023)
684.284 (2022)
|313,04239
311,39979
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|744.732 (2023)
726.332 (2022)
|312,24227
307,08637
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|776.186 (2023)
724.364 (2022)
|309,29807
307,28290
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|91
88
|786.207 (2023)
778.705 (2022)
|308,39392
302,04956
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|812.165 (2023)
743.127 (2022)
|306,06914
305,44370
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|829.880 (2023)
816.267 (2022)
|304,51448
298,56915
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|842.688 (2023)
821.509 (2022)
|303,39994
298,08976
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Makine
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|846.305 (2023)
793.749 (2022)
|303,08162
300,64921
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektrik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|856.546 (2023)
868.861 (2022)
|302,19199
293,89795
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|879.929 (2023)
830.880 (2022)
|300,21512
297,22869
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|892.932 (2023)
877.709 (2022)
|299,13301
293,12624
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|91
88
|921.349 (2023)
880.758 (2022)
|296,81450
292,86089
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|927.326 (2023)
900.567 (2022)
|296,33037
291,19657
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|929.170 (2023)
941.725 (2022)
|296,17841
287,79122
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|943.247 (2023)
871.557 (2022)
|295,04854
293,65994
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|992.918 (2023)
1.000.519 (2022)
|291,16453
283,16526
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|995.319 (2023)
977.318 (2022)
|290,98546
284,95682
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.002.115 (2023)
859.325 (2022)
|290,46839
294,71564
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.025.763 (2023)
965.672 (2022)
|288,66324
285,86230
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|1
—
|1.055.121 (2023)
Dolmadı (2022)
|286,46196
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.059.955 (2023)
970.635 (2022)
|286,10889
285,47328
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.061.310 (2023)
1.012.114 (2022)
|286,00688
282,26178
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.062.558 (2023)
1.052.954 (2022)
|285,91088
279,19325
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.081.886 (2023)
1.020.036 (2022)
|284,49420
281,65003
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|90
88
|1.097.051 (2023)
1.026.313 (2022)
|283,39585
281,18035
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|90
88
|1.097.051 (2023)
1.026.313 (2022)
|283,39585
281,18035
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.103.275 (2023)
1.057.467 (2022)
|282,94594
278,85946
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|85+3+0+3+0
85+3
|90
88
|1.115.733 (2023)
1.086.389 (2022)
|282,03554
276,75121
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.119.193 (2023)
1.176.344 (2022)
|281,78631
270,46206
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.121.491 (2023)
1.085.213 (2022)
|281,62375
276,83663
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.121.659 (2023)
1.064.863 (2022)
|281,61125
278,31653
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektrik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.132.763 (2023)
1.829.259 (2022)
|280,82666
234,12864
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Pazarlama
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.154.615 (2023)
1.136.473 (2022)
|279,28712
273,19960
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.164.606 (2023)
1.179.743 (2022)
|278,58063
270,22996
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.177.362 (2023)
1.137.427 (2022)
|277,69842
273,13436
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.194.713 (2023)
1.112.017 (2022)
|276,49110
274,90519
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.239.768 (2023)
1.160.055 (2022)
|273,39722
271,57152
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|1.242.347 (2023)
1.215.440 (2022)
|273,22253
267,86285
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.256.858 (2023)
1.266.317 (2022)
|272,25062
264,54698
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İş Makineleri Operatörlüğü
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.297.740 (2023)
1.230.421 (2022)
|269,53371
266,87644
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Sondaj Teknolojisi
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.300.076 (2023)
1.196.292 (2022)
|269,37948
269,12742
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.336.832 (2023)
1.282.496 (2022)
|266,99473
263,51815
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.403.550 (2023)
1.424.278 (2022)
|262,72514
254,98029
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Geoteknik
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.407.352 (2023)
1.395.684 (2022)
|262,49115
256,63552
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Yapı Tesisat Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.416.274 (2023)
1.361.134 (2022)
|261,92666
258,68526
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.479.709 (2023)
1.474.227 (2022)
|258,01746
252,13268
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Döküm
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.493.444 (2023)
1.484.481 (2022)
|257,18303
251,55592
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.511.099 (2023)
1.390.319 (2022)
|256,10193
256,94604
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.548.952 (2023)
1.581.030 (2022)
|253,85982
246,35058
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Endüstriyel Cam ve Seramik
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.551.685 (2023)
1.557.352 (2022)
|253,69892
247,58647
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Torbalı Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.649.740 (2023)
1.728.761 (2022)
|247,95256
238,87074
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Efes Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
3+0
|1
—
|2.245.752 (2023)
Dolmadı (2022)
|216,49853
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
1
|— (2023)
1.479.478 (2022)
|—
251,83857
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Yapı Tesisat Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı