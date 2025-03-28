Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Dolandırıcıları oyununu deşifre eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri adreslerini tespit ettiği 3 şüpheli için eş zamanlı baskınlar düzenledi. 18 Mart günü yapılan operasyonda Şennur S. ve H.G. gözaltına alındı. Ancak İlkay D. bilinen adreste bulunamadı.



YAN DAİREYE GİREN POLİS DEŞİFRE ETTİ

Dolandırıcılık Büro dedektifleri şüphelinin o adreste olduğundan emindi, evin etrafında çalışmalar yapıldı. Yan daireye giren dedektifler o dairede çatıya çıkan bir kapak gördü aynı kapağın İlkay D.'nin evinde de olabileceği değerlendirildi.

