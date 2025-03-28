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Haberler Yaşam Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 28.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 10:30

Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

İstanbul ve çevre illerinde internet üzerinden ikinci el cep telefonlarını satışa çıkartan 80 kişiyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı öne sürülen İlkay D. İle kız arkadaşı Şennur S. ve suç ortakları H.G. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Onlarca mağdur tarafından İlkay mağdurları diye adına whatsapp grupları açılan dolandırıcının ilanı veren kişiler ile müşteri gibi konuşup buluştukları sahte dekont gösterip para transferi yaptıklarını söyleyerek dolandırdıkları öne sürüldü. İlkay D.'nin inandırıcı olsun diye telefonuna banka müşteri numarası gibi kaydettiği kız arkadaşını arayıp müşteri temsilcisi gibi konuşarak karşı tarafı ikna ettikleri öğrenildi. Evine gizli bölme yaparak saklandığı öğrenilen İlkay D. Ve 2 arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

İstanbul ve çevre illerinde peşpeşe yaşanan dolandırıcılık olaylarında mağdur sayısı bir anda artmaya başladı. İnternet üzerinden her birinin yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan cep telefonlarını satmaya çalışan vatandaşları hedef alan dolandırıcı insanlardan telefonu alıp sahte dekont veriyor para birazdan geçer deyip sırra kadem basıyordu. Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

1 DAKİKADA SAHTE DEKONT
Ekipler Ocak ayında başladığı çalışmalarda şüphelilerin foyasını ortaya çıkarmayı başardı. İddiaya göre İlkay D. İnternet üzerinden telefon satan kişiler ile müşteri gibi konuşup anlaşıyor ve buluşma sağlıyordu. Buluştuktan sonra para transferi için vatandaştan bilgileri alıyor o bilgileri hemen mesajla arkadaş H.G. ye gönderiyordu. H.G. daha önceden şablon yaptığı sahte dekonta bu bilgileri işleyip tekrar İlkay D.'ye gönderiyordu.

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Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ DİYE ARADIĞI KIZ ARKADAŞI ÇIKTI
İlkay D.'de hemen "ben para transferini yaptım birazdan sizin hesabınıza düşer" diyerek karşı tarafı ikna etmeye çalışıyor. Eğer ikna olmazda şeytani planın ikinci aşaması devreye giriyordu. Bu kez İlkay D. Cep telefonuna banka müşteri hizmetleri numarası gibi kaydettiği kız arkadaşı Şennur S.'yi arıyordu. Telefonu açan sevgili önce bir süre müzik dinletiyor ardından da müşteri temsilcisi gibi konuşarak "Para sizin hesabınızdan çıkış yapmış, birkaç dakikaya karşı tarafa düşer" diyordu. Bu sese inanan kişi telefonu teslim edip dönüyor.

Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

İLKAY D. MAĞDURLARI WHATSAPP GRUBU
Ancak bu saatten sonra ne para geliyor ne de İlkay D. bir daha telefonlara bakıyordu. Şüpheliler bu yöntemle tam 80 kişiyi dolandırdı. Mağdurlardan aldığı telefonları ise kısa sürede farklı adreslerdeki telefonculara sattıkları belirlendi. Aralarında ikinci el telefoncularında bulunduğu mağdurlardan 37'si emniyete gidip şikayetçi oldu bir kısmı da savcılığa gidip şikayetçi oldu. Öyle ki organize olabilmek için İlkay D. mağdurları diye Whatsapp grubu dahi açtılar.

Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun

EŞ ZAMANLI BASKINLAR
Dolandırıcıları oyununu deşifre eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri adreslerini tespit ettiği 3 şüpheli için eş zamanlı baskınlar düzenledi. 18 Mart günü yapılan operasyonda Şennur S. ve H.G. gözaltına alındı. Ancak İlkay D. bilinen adreste bulunamadı.


YAN DAİREYE GİREN POLİS DEŞİFRE ETTİ
Dolandırıcılık Büro dedektifleri şüphelinin o adreste olduğundan emindi, evin etrafında çalışmalar yapıldı. Yan daireye giren dedektifler o dairede çatıya çıkan bir kapak gördü aynı kapağın İlkay D.'nin evinde de olabileceği değerlendirildi.