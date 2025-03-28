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Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 28.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
10:30
Dolandırıcı İlkay’dan akıl almaz yöntem! 1 dakikada sahte dekont hazırlattı: 8 milyonluk vurgun
İstanbul ve çevre illerinde internet üzerinden ikinci el cep telefonlarını satışa çıkartan 80 kişiyi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı öne sürülen İlkay D. İle kız arkadaşı Şennur S. ve suç ortakları H.G. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Onlarca mağdur tarafından İlkay mağdurları diye adına whatsapp grupları açılan dolandırıcının ilanı veren kişiler ile müşteri gibi konuşup buluştukları sahte dekont gösterip para transferi yaptıklarını söyleyerek dolandırdıkları öne sürüldü. İlkay D.'nin inandırıcı olsun diye telefonuna banka müşteri numarası gibi kaydettiği kız arkadaşını arayıp müşteri temsilcisi gibi konuşarak karşı tarafı ikna ettikleri öğrenildi. Evine gizli bölme yaparak saklandığı öğrenilen İlkay D. Ve 2 arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.