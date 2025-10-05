Dolunay ne zaman? 2025 Ekim dolunayı ayın kaçında, burçlara etkileri neler olacak?

EKİM DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
♈ Koç
Kendi gücünü kanıtlama zamanı. Cesur kararlar alabilir, bir süredir ertelediğin girişimleri başlatabilirsin. Ancak öfkeyi kontrol altında tutmak önemli.
♉ Boğa
İçsel dönüşüm kapıda. Ruhsal konulara, iç huzura ve geçmişten kalan kırgınlıklara odaklanıyorsun. Gizli kalan bir şey açığa çıkabilir.
♊ İkizler
Arkadaş çevrende ya da sosyal ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Kimin senin yanında olduğunu daha net göreceksin.
♋ Yengeç
Kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Üstlerinle ilişkiler veya iş hedeflerin yön değiştiriyor olabilir. Parlamak istiyorsan korkularını geride bırak.
♌ Aslan
Dolunay sana yeni bir vizyon kazandırıyor. Eğitim, seyahat veya hukuki konular gündeme gelebilir. Ufkun genişliyor, hayatına yeni bir yön çiziyorsun.
♍ Başak
Finansal paylaşımlar, borçlar ya da miras konuları gündemde. Maddi konularda önemli bir farkındalık kazanabilirsin. Kontrollü adımlar şart.
♎ Terazi
İlişkilerde dönüm noktası. Karar veriyorsun: "Bu bağ devam mı edecek, yoksa bitmeli mi?" Duygusal denge senin en güçlü silahın olacak.
♏ Akrep
Sağlık, çalışma rutini ve günlük düzeninle ilgili bir farkındalık geliyor. Yeni alışkanlıklar edinmek, zararlı düzenleri bırakmak için uygun zaman.
♐ Yay
Aşk hayatında hareketli bir dönem. Eski bir aşk geri dönebilir ya da yeni bir tanışma seni heyecanlandırabilir. Yaratıcılığını da zirveye taşıyor.
♑ Oğlak
Ev, aile ve köklerle ilgili temalar öne çıkıyor. Bir taşınma, aile içi konu veya geçmişle yüzleşme yaşanabilir. Duygusal olarak arınma dönemi.
♒ Kova
İletişim trafiği yoğun. Kardeşler, yakın çevre veya iş bağlantıları üzerinden yeni bir gelişme seni heyecanlandırabilir. Sözlerine dikkat et.
♓ Balık
Maddi konulara ışık tutuluyor. Gelir–gider dengesini yeniden kurma zamanı. Değer duygunla yüzleşip neyin sana gerçekten iyi geldiğini fark edeceksin.