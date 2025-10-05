Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.10.2025 08:05

Astronomi ve astroloji meraklıları 2025 ekim dolunayının tarihi hakkında araştırmaları hızlandırdı. Gökyüzündeki hareketliliğin burçlar üzerindeki etkisi de bu kapsamda merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, dolunay ne zaman, 2025 Ekim dolunayı ayın kaçında, burçlara etkileri neler olacak? İşte detaylar.

Gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturarak astronomi ilgililerini heyecanlandıran dolunay, astrolojik incelemelerde bulunanların da gündemini meşgul ediyor. Pek çok kişi Dolunay ne zaman, 2025 Ekim dolunayı ayın kaçında, burçlara etkileri neler olacak sorularıyla araştırmaları hızlandırıyor. İşte bu ayki dolunayın tarihi ve burçlara etkileri;

DOLUNAY NE ZAMAN?

Bu ay dolunay 7 Ekim 2025 Salı günü gerçekleşecek. İşte dolunayın burçlar üzerindeki etkileri;

EKİM DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

♈ Koç

Kendi gücünü kanıtlama zamanı. Cesur kararlar alabilir, bir süredir ertelediğin girişimleri başlatabilirsin. Ancak öfkeyi kontrol altında tutmak önemli.

♉ Boğa

İçsel dönüşüm kapıda. Ruhsal konulara, iç huzura ve geçmişten kalan kırgınlıklara odaklanıyorsun. Gizli kalan bir şey açığa çıkabilir.

♊ İkizler

Arkadaş çevrende ya da sosyal ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Kimin senin yanında olduğunu daha net göreceksin.

♋ Yengeç

Kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Üstlerinle ilişkiler veya iş hedeflerin yön değiştiriyor olabilir. Parlamak istiyorsan korkularını geride bırak.

♌ Aslan

Dolunay sana yeni bir vizyon kazandırıyor. Eğitim, seyahat veya hukuki konular gündeme gelebilir. Ufkun genişliyor, hayatına yeni bir yön çiziyorsun.

♍ Başak

Finansal paylaşımlar, borçlar ya da miras konuları gündemde. Maddi konularda önemli bir farkındalık kazanabilirsin. Kontrollü adımlar şart.

♎ Terazi

İlişkilerde dönüm noktası. Karar veriyorsun: "Bu bağ devam mı edecek, yoksa bitmeli mi?" Duygusal denge senin en güçlü silahın olacak.

♏ Akrep

Sağlık, çalışma rutini ve günlük düzeninle ilgili bir farkındalık geliyor. Yeni alışkanlıklar edinmek, zararlı düzenleri bırakmak için uygun zaman.

♐ Yay

Aşk hayatında hareketli bir dönem. Eski bir aşk geri dönebilir ya da yeni bir tanışma seni heyecanlandırabilir. Yaratıcılığını da zirveye taşıyor.

♑ Oğlak

Ev, aile ve köklerle ilgili temalar öne çıkıyor. Bir taşınma, aile içi konu veya geçmişle yüzleşme yaşanabilir. Duygusal olarak arınma dönemi.

♒ Kova

İletişim trafiği yoğun. Kardeşler, yakın çevre veya iş bağlantıları üzerinden yeni bir gelişme seni heyecanlandırabilir. Sözlerine dikkat et.

♓ Balık

Maddi konulara ışık tutuluyor. Gelir–gider dengesini yeniden kurma zamanı. Değer duygunla yüzleşip neyin sana gerçekten iyi geldiğini fark edeceksin.

DOLUNAY TAKVİMİ 2025
Yılın geri kalanında yaşanacak dolunay ve yeni ay tarihleri şu şekilde;

Ekim

Dolunay: 7 Ekim
Yeni ay: 21 Ekim

Kasım

Dolunay: 5 Kasım
Yeni ay: 20 Kasım

Aralık

Dolunay: 4 Aralık
Yeni ay: 20 Aralık