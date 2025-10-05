Dolunay ne zaman? 2025 Ekim dolunayı ayın kaçında, burçlara etkileri neler olacak?

EKİM DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

♈ Koç

Kendi gücünü kanıtlama zamanı. Cesur kararlar alabilir, bir süredir ertelediğin girişimleri başlatabilirsin. Ancak öfkeyi kontrol altında tutmak önemli.

♉ Boğa

İçsel dönüşüm kapıda. Ruhsal konulara, iç huzura ve geçmişten kalan kırgınlıklara odaklanıyorsun. Gizli kalan bir şey açığa çıkabilir.

♊ İkizler

Arkadaş çevrende ya da sosyal ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Kimin senin yanında olduğunu daha net göreceksin.

♋ Yengeç

Kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Üstlerinle ilişkiler veya iş hedeflerin yön değiştiriyor olabilir. Parlamak istiyorsan korkularını geride bırak.

♌ Aslan

Dolunay sana yeni bir vizyon kazandırıyor. Eğitim, seyahat veya hukuki konular gündeme gelebilir. Ufkun genişliyor, hayatına yeni bir yön çiziyorsun.

♍ Başak

Finansal paylaşımlar, borçlar ya da miras konuları gündemde. Maddi konularda önemli bir farkındalık kazanabilirsin. Kontrollü adımlar şart.

♎ Terazi

İlişkilerde dönüm noktası. Karar veriyorsun: "Bu bağ devam mı edecek, yoksa bitmeli mi?" Duygusal denge senin en güçlü silahın olacak.

♏ Akrep

Sağlık, çalışma rutini ve günlük düzeninle ilgili bir farkındalık geliyor. Yeni alışkanlıklar edinmek, zararlı düzenleri bırakmak için uygun zaman.

♐ Yay

Aşk hayatında hareketli bir dönem. Eski bir aşk geri dönebilir ya da yeni bir tanışma seni heyecanlandırabilir. Yaratıcılığını da zirveye taşıyor.

♑ Oğlak

Ev, aile ve köklerle ilgili temalar öne çıkıyor. Bir taşınma, aile içi konu veya geçmişle yüzleşme yaşanabilir. Duygusal olarak arınma dönemi.

♒ Kova

İletişim trafiği yoğun. Kardeşler, yakın çevre veya iş bağlantıları üzerinden yeni bir gelişme seni heyecanlandırabilir. Sözlerine dikkat et.

♓ Balık

Maddi konulara ışık tutuluyor. Gelir–gider dengesini yeniden kurma zamanı. Değer duygunla yüzleşip neyin sana gerçekten iyi geldiğini fark edeceksin.