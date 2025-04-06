Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi

Dolunay ne zaman gerçekleşecek sorusu yanıt arıyor. Bu ay içerisinde tamamlanacak ve tam ay şeklini alacak Dünya'nın uydusu gökyüzü gözlemcileri ve astrologların yakın takibine alındı. İşte, 2025 Nisan dolunayın burçlara etkisi: