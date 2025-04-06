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Haberler Yaşam Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 01:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 01:17

Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi

Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşulmaya başladı. Astroloji tutkunları görsel şölen sunan gökyüzü olayında geri sayıma başladı. Terazi burcunda gerçekleşecek dolunayın hangi burcu nasıl etkileyeceği konuşulurken görüntünün saat kaçta doruk noktasına ulaşacağı merak konusu. Peki; 2025 Nisan Dolunay ne zaman?

Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi

Dolunay ne zaman gerçekleşecek sorusu yanıt arıyor. Bu ay içerisinde tamamlanacak ve tam ay şeklini alacak Dünya'nın uydusu gökyüzü gözlemcileri ve astrologların yakın takibine alındı. İşte, 2025 Nisan dolunayın burçlara etkisi:

Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi

DOLUNAY NE ZAMAN?

2025 Nisan ayında terazi burcunda görülecek dolunay 13 Nisan tarihinde doruk noktasına ulaşacak ve açık havadan gözlemlenecek.

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Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi

DOLUNAY NASIL OLUŞUYOR?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresinde Dolunay kendini gösteriyor.

Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalarda kalır.

Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi

TERAZİ DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

Terazi burcunda görülecek dolunay ilişkileri işaret ediyor. Aile, arkadaşlık, iş ve romantik ilişkilerde denge, vicdan ve haklılık duyguları ilişkiler içerisinde sorgulanacak.

Özellikle Oğlak ve Boğa burçları kariyer anlamında önemli gelişmeler bekliyor.

Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi