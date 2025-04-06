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Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
01:17
Dolunay ne zaman? İşte 2025 Nisan ayı Terazi Dolunayının burçlara etkisi
Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşulmaya başladı. Astroloji tutkunları görsel şölen sunan gökyüzü olayında geri sayıma başladı. Terazi burcunda gerçekleşecek dolunayın hangi burcu nasıl etkileyeceği konuşulurken görüntünün saat kaçta doruk noktasına ulaşacağı merak konusu. Peki; 2025 Nisan Dolunay ne zaman?