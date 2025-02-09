Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?

Ayın döngüleri güneş takvimiyle uyuşmadığı için her ay dolunay tarihi farklı bir güne tekabül eder. Bu sebeple en doğru tarihi öğrenmek isteyenler Dolunay ne zaman sorusuyla ayın tam bir yuvarlak halini aldığı günü araştırır. Gerek dolunayın yaşattığı manzarayı gözlemlemek gerekse ayın burçlar üzerindeki etkisini takip etmek adına 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek soruları sıklıkla yanıt arar. İşte merak edilen soruların yanıtı.