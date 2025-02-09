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Haberler Yaşam Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:52

Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?

Gerek ihtişamlı görüntüsü gerekse burçlar üzerindeki etkisi sebebiyle dolunay tarihleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Astrolojiye ilgi duyanlar Dolunay ne zaman, ayın kaçında gibi sorularla dolunay tarihleri için araştırma yapıyor. İşte 2025 Şubat dolunayı tarihi ve konuya dair diğer detaylar.

Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?

Ayın döngüleri güneş takvimiyle uyuşmadığı için her ay dolunay tarihi farklı bir güne tekabül eder. Bu sebeple en doğru tarihi öğrenmek isteyenler Dolunay ne zaman sorusuyla ayın tam bir yuvarlak halini aldığı günü araştırır. Gerek dolunayın yaşattığı manzarayı gözlemlemek gerekse ayın burçlar üzerindeki etkisini takip etmek adına 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek soruları sıklıkla yanıt arar. İşte merak edilen soruların yanıtı.

Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?

ASLAN DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu ay dolunay, 12 Şubat'ta saat 16.53'te Aslan burcunda gerçekleşecek.

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Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?

Bu dolunay, Aslan burcunun 24. derecesinde meydana gelecek ve yaratıcılık, özgüven, liderlik gibi temaları ön plana çıkaracak.

Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?

ASLAN BURCUNDA DOLUNAY ETKİLERİ NELER?

Aslan burcunda gerçekleşen dolunay, bireylerin içsel güçlerini ve yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olacak. Bu dönemde özgüven artışı, kişisel ifade ve liderlik yetenekleri ön plana çıkacak. Ancak uzmanlar, bu dönemde kararsızlıkların da artabileceğini belirtiyor. Dolunayın enerjisini doğru yönlendirmek için sade ve net adımlar atmak önem taşıyor.

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