Haberler
Yaşam
Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
11:52
Dolunay ne zaman? 2025 Şubat dolunayı ayın kaçında gözlemlenecek, hangi burçta gerçekleşecek?
Gerek ihtişamlı görüntüsü gerekse burçlar üzerindeki etkisi sebebiyle dolunay tarihleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Astrolojiye ilgi duyanlar Dolunay ne zaman, ayın kaçında gibi sorularla dolunay tarihleri için araştırma yapıyor. İşte 2025 Şubat dolunayı tarihi ve konuya dair diğer detaylar.