Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

TERAZİ DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

Koç

İlişkilerde dönüm noktası. Partnerliklerde dengeyi kurma ya da kuramama gündemde olabilir. Egonu geri plana atıp karşındakini dinlemek sana çok şey katacak. Eski bir ilişki teması kapanabilir.

Boğa

Günlük rutin, iş hayatı ve sağlık konularında farkındalıklar gelebilir. İş yükünü gözden geçirme, dengeli yaşam kurma zamanı. Sağlıkla ilgili ertelenmiş bir konuya çözüm bulabilirsin.

İkizler

Aşk, çocuklar ve yaratıcılık temalarında güçlü etkiler var. Bir ilişkin netlik kazanabilir ya da flört durumları ciddiyete dönebilir. Hobiler konusunda "beni gerçekten mutlu eden ne?" sorusu devrede.

Yengeç

Aile, ev, yerleşimle ilgili tamamlanmalar gündemde. Taşınma, ev düzeni ya da ailevi bir mesele çözülebilir. İçsel denge ve aidiyet konularında netlik kazanıyorsun.

Aslan

İletişim, kardeşler, yakın çevreyle ilişkiler hareketleniyor. Netleşen konuşmalar olabilir. Uzun zamandır süregelen bir iletişim sorunu çözülebilir. Yazmak, paylaşmak için verimli bir dönem.

Başak

Maddi konularda farkındalıklar geliyor. Harcamalar, gelir-gider dengesi ya da yeteneklerinle para kazanma konuları gündemde. Kendine değer verme teması da öne çıkıyor.