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Haberler Yaşam Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:10

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

Gökyüzü gözlemcileri ve astrologlar bu ayın gökyüzü olayını bekliyor. Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay ne zaman, saat kaçta soruları gündemde. Dünya'ya Güneş'e göre ters bir noktaya geçen Ay, bu eşsiz görüntüyü oluşturuyor. Peki; 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte, burçlara etkisi ve zirve noktaya ulaşacağı tarih:

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

Dolunay burçlara etkisi ile konuşuluyor. Bu görsel şölenle birlikte bazı burçlar kariyer anlamında fırsat elde ederken bazıları ise aşk yönünde değişimler yaşayacak. Astrologlar kadar fotoğrafçılar da bu gökyüzü olayını bekliyor. Peki, 2025 dolunay ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

DOLUNAY NE ZAMAN?

2025 Nisan ayında terazi burcunda görülecek dolunay 13 Nisan tarihinde doruk noktasına ulaşacak ve açık havadan gözlemlenecek.

13 Nisan'da, saat 03:21'de zirve noktaya ulaşacak dolunay Terazi burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek.

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Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

DOLUNAY NASIL OLUŞUYOR?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresinde Dolunay kendini gösteriyor.

Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalarda kalır.

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

TERAZİ DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

Koç

İlişkilerde dönüm noktası. Partnerliklerde dengeyi kurma ya da kuramama gündemde olabilir. Egonu geri plana atıp karşındakini dinlemek sana çok şey katacak. Eski bir ilişki teması kapanabilir.

Boğa

Günlük rutin, iş hayatı ve sağlık konularında farkındalıklar gelebilir. İş yükünü gözden geçirme, dengeli yaşam kurma zamanı. Sağlıkla ilgili ertelenmiş bir konuya çözüm bulabilirsin.

İkizler

Aşk, çocuklar ve yaratıcılık temalarında güçlü etkiler var. Bir ilişkin netlik kazanabilir ya da flört durumları ciddiyete dönebilir. Hobiler konusunda "beni gerçekten mutlu eden ne?" sorusu devrede.

Yengeç

Aile, ev, yerleşimle ilgili tamamlanmalar gündemde. Taşınma, ev düzeni ya da ailevi bir mesele çözülebilir. İçsel denge ve aidiyet konularında netlik kazanıyorsun.

Aslan

İletişim, kardeşler, yakın çevreyle ilişkiler hareketleniyor. Netleşen konuşmalar olabilir. Uzun zamandır süregelen bir iletişim sorunu çözülebilir. Yazmak, paylaşmak için verimli bir dönem.

Başak

Maddi konularda farkındalıklar geliyor. Harcamalar, gelir-gider dengesi ya da yeteneklerinle para kazanma konuları gündemde. Kendine değer verme teması da öne çıkıyor.

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2025 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi ile konuşuluyor

Terazi

Sahne senin! Bu Dolunay tam senin burcunda. İlişkilerde, dış görünüşte ya da yaşam yönünde önemli bir tamamlanma ya da karar anı yaşayabilirsin. Artık "ben ne istiyorum" demelisin.

Akrep

Bilinçaltı, kapanışlar, ruhsal temalar ön planda. Eski yaraları salıverme zamanı. Meditasyon, terapi, içe dönüş sana iyi gelebilir. Gizli kalan bir bilgi ortaya çıkabilir.

Yay

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve hedeflerle ilgili netleşmeler olabilir. Kimlerle yola devam etmek istediğini sorgulayabilirsin. Bir arkadaşlık sona erebilir ya da daha da güçlenebilir.

Oğlak

Kariyer ve toplum önündeki duruşta aydınlanma zamanı. İşle ilgili bir dönüm noktası olabilir. Üstlerle ilişkiler, başarı, sorumluluklar gündemde. Yeni bir yön ya da karar kapıda.

Kova

Yurt dışı, eğitim, hukuk veya inançlarla ilgili konularda sonuçlar gelebilir. Hayata bakış açın değişebilir. Uzaklarla ilgili bir plan netlik kazanabilir.

Balık

Ortak kaynaklar, borçlar, miras, duygusal bağlar gibi derin konular tetikleniyor. Finansal bir konu sonuca ulaşabilir. Güven teması üzerine farkındalıklar geliyor.