Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? (İnfluenza) Domuz gribi tedavisi var mı ve nasıl bulaşır?

Domuz gribi (İnfluenza) nedir?

İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.

Domuz gribi (influenza) nasıl yayılır?

Çoğu uzman, grip virüslerinin esas olarak grip hastaları öksürürken, hapşırırken veya konuşurken oluşan küçük damlacıklar tarafından yayıldığına inanır. Bu damlacıklar yakındaki insanların ağızlarına veya burunlarına düşebilir. Daha az sıklıkla, bir kişi üzerinde grip virüsü bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup ardından kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak grip olabilir.