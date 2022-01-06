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Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:27

Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? (İnfluenza) Domuz gribi tedavisi var mı ve nasıl bulaşır?

Özellikle son dönemde adını daha sık duyduğumuz domuz gribi bir diğer ismi ile influenza virüsü hakkında araştırmalar yapılıyor. Domuz gribi belirtileri pek çok hastalık belirtisi ile benzer semptomlara sahip olmasından ötürü "Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? (İnfluenza) Domuz gribi tedavisi var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler!

Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? İnfluenza Domuz gribi tedavisi var mı, nasıl yayılır?

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken son zamanlarda ise domuz gribi yani influenza virüsü araştırma konusu oluyor. Belirtileri birbirine benzediğinden ötürü "Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? (İnfluenza) Domuz gribi tedavisi var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İnfluenza, hafif ya da şiddetli hastalığa neden olabilirken bazen de ölüme yol açtığı biliniyor.

Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? İnfluenza Domuz gribi tedavisi var mı, nasıl yayılır?

Domuz gribi (İnfluenza) nedir?

İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.

Domuz gribi (influenza) nasıl yayılır?

Çoğu uzman, grip virüslerinin esas olarak grip hastaları öksürürken, hapşırırken veya konuşurken oluşan küçük damlacıklar tarafından yayıldığına inanır. Bu damlacıklar yakındaki insanların ağızlarına veya burunlarına düşebilir. Daha az sıklıkla, bir kişi üzerinde grip virüsü bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup ardından kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak grip olabilir.

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Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? İnfluenza Domuz gribi tedavisi var mı, nasıl yayılır?

Domuz gribi (İnfluenza) belirtileri

Grip olan kişiler genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:

Ateş veya titreme hissi

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkalı burun

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Halsizlik

Bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır.

DİKKAT: Grip olan herkesin ateşi olmayacağına dikkat etmek önemlidir.

Domuz gribi (influenza) belirtileri kaç günde ortaya çıkar?

Kişilerin gribe maruz kaldığı ve enfekte olduğu andan semptomların başladığı zamana kadar geçen süre yaklaşık 2 gündür, ancak yaklaşık 1 ila 4 gün arasında değişebilir.

Hasta olduğunuzu bilmeden önce ve hastayken başka birine grip bulaştırabilirsiniz.

Grip olan kişilerin hastalıklarının başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcıdır.

Aksi takdirde sağlıklı olan bazı yetişkinler, semptomlar gelişmeden 1 gün önce başlayarak ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına bulaştırabilir .

Özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, başkalarına daha uzun süre bulaştırabilir.

Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? İnfluenza Domuz gribi tedavisi var mı, nasıl yayılır?

İnfluenza virüsünün neden olduğu hastalıklar

Domuz gribi olan çoğu insan birkaç gün ila iki haftadan daha kısa bir süre içinde iyileşir, ancak bazı kişilerde grip sonucu komplikasyonlar (zatürre gibi) gelişir, bazıları yaşamı tehdit edebilir ve ölümle sonuçlanabilir.

Sinüs ve kulak enfeksiyonları, gripten kaynaklanan orta dereceli komplikasyonların örnekleridir; pnömoni, tek başına grip virüsü enfeksiyonundan veya grip virüsü ve bakterilerin birlikte enfeksiyonundan kaynaklanabilen ciddi bir grip komplikasyonudur. Grip tarafından tetiklenen diğer olası ciddi komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (miyokardit), beyin (ensefalit) veya kas dokuları (miyozit, rabdomiyoliz) ve çoklu organ yetmezliği (örneğin solunum ve böbrek yetmezliği) sayılabilir. Solunum yollarının grip virüsü enfeksiyonu, vücutta aşırı bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve vücudun enfeksiyona karşı yaşamı tehdit eden yanıtı olan sepsise yol açabilir . Grip ayrıca kronik tıbbi sorunları daha da kötüleştirebilir. Örneğin, astımı olan kişiler grip olduklarında astım atakları yaşayabilirler ve astımı olan kişiler kronik kalp hastalığı , grip tarafından tetiklenen bu durumun kötüleşmesiyle karşılaşabilir.

Domuz gribi (İnfluenza) risk grupları

Herkes domuz gribi hastalığına yakalanabilir, sağlıklı insanlar bile olabilir ve griple ilgili ciddi sorunlar her yaşta herkesin başına gelebilir. Ancak bazı insanların griple ilgili ciddi komplikasyonlar geliştirme riski daha yüksektir. Bu, 65 yaş ve üstü kişileri, belirli kronik tıbbi durumları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan herhangi bir yaştaki kişileri, hamileleri ve 5 yaşından küçük çocukları, ancak özellikle 2 yaşından küçükleri içerir.

Domuz gribi belirtileri nelerdir ve kaç günde ortaya çıkar? İnfluenza Domuz gribi tedavisi var mı, nasıl yayılır?
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