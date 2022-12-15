Haberler Yaşam Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:12

Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması programı Doya Doya Moda'ya yeni bir yarışmacı katıldı. Geçtiğimiz hafta elenen İlayda'nın yerine gelen isim Rojin Karakan oldu. Stüdyoya motoru ile giriş yapan Rojin Karakan, farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Programın sıkı takipçileri, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte Rojin hakkında ayrıntılı bilgiler...