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Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:12

Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması programı Doya Doya Moda'ya yeni bir yarışmacı katıldı. Geçtiğimiz hafta elenen İlayda'nın yerine gelen isim Rojin Karakan oldu. Stüdyoya motoru ile giriş yapan Rojin Karakan, farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Programın sıkı takipçileri, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte Rojin hakkında ayrıntılı bilgiler...

Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Doya Doya Moda Rojin Karakan yaşı, memleketi, boyu ve kilosu programın sevenleri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın final bölümü İlayda'nın vedasına sahne oldu. İlayda'nın yerine gelen yeni yarışmacı ise Rojin Karakan oldu. Farklı tarzıyla dikkat çeken Rojin Karakan hakkında bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar.

Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

DOYA DOYA MODA ROJİN KİMDİR?

Doya Doya Moda Rojin Karakan, aslen Urfalıdır.

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Rojin Karakan, 1.78 boyunda ve 36 bedendir.

Ticaretle uğraşan Karakan'ın ailesinin kebapçı restoranı bulunuyor.

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Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Giydiği her şeyi kendine yakıştırdığını söyleyen Doya Doya Moda Rojin, motorcuların da bir stili olduğunu göstermek ve kolyeleri almak için yarışmaya katıldığını belirtti.

Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
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Doya Doya Moda Rojin kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rojin Karakan kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
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