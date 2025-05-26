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Haberler Yaşam Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:41

Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

İzmir'de Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Baltacı'nın eşi Güler'in de ağır yaralandığı belirtildi. Feci olayda düğün salonu sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alınırken çiftin kızlarıyla ilgili ortaya çıkan detay kahretti…

DHA
Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

Olay, dün öğle saatlerinde Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı.

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Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi.

Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

DOKTOR ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Fatih Baltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Güler Baltacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu sahibi N.C. (50) dün gözaltına alındı.