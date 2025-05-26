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Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
13:41
Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...
İzmir'de Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Baltacı'nın eşi Güler'in de ağır yaralandığı belirtildi. Feci olayda düğün salonu sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alınırken çiftin kızlarıyla ilgili ortaya çıkan detay kahretti…