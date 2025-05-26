Dr. Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetmişti! İzmir’deki beton duvar faciasında kahreden detay: Meğer kızları da...

DOKTOR ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Fatih Baltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.