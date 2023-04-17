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Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:29

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

DSİ sürekli işçi alımı 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavsız KPSS'siz noter kurasıyla 908 işçi alınacak. Bu noktada DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yanıt aramakta. İŞKUR başvuru ekranı üzerinden DSİ işçi alımı başvuru ekranı erişime açılacak. DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı da Resmi Gazete'de yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Bekçi, bahçıvan, boyacı badanacı, düz işçi, elektrik teknisyeni gibi mesleklere kontenjan açıldı. Peki, DSİ işçi alımı 2023 ne zaman bitiyor? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu branş dağılımı nasıl, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

DSİ 908 işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında çalışacak sürekli işçi alımına dair bilgiler Resmi Gazete'de yayınlandı. Kılavuzda, "DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve başvuru tarihleri yer alıyordu. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

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DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

- Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

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