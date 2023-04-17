DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 908 işçi başvuruları İŞKUR’da başladı! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu

DSİ sürekli işçi alımı 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavsız KPSS'siz noter kurasıyla 908 işçi alınacak. Bu noktada DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yanıt aramakta. İŞKUR başvuru ekranı üzerinden DSİ işçi alımı başvuru ekranı erişime açılacak. DSİ işçi alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanı da Resmi Gazete'de yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Bekçi, bahçıvan, boyacı badanacı, düz işçi, elektrik teknisyeni gibi mesleklere kontenjan açıldı. Peki, DSİ işçi alımı 2023 ne zaman bitiyor? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvurusu branş dağılımı nasıl, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar