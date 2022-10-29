DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 157 işçi alımı için başvurular, 24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Bu noktada ''DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.