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Giriş Tarihi: 29.10.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 15:37

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 157 işçi alımı için başvurular, 24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Bu noktada ''DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ 157 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 17 farklı kadroda 157 sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu alım için başvurular, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Şimdi sırada sonuç aşaması var. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, DSİ personel alımı sonuçları için Müdürlük'ten gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapacak. DSİ, alınacak 157 sürekli işçiyi 26 bölge müdürlüğünde görevlendirecek.

DSİ 157 işçi alımı başvuruları, 24-28 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi.

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DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMANA ÇIKLANACAK?

Yayımlanan ilanda DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar 07/11/2022 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarının İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İŞKUR ile 2022 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
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