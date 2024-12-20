DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü tamamlandı. Kura sonuçlarını yakından takip eden adaylar kura sonucu için DSİ'nin 26 bölge müdürlüğüne ait duyurular sayfalarını yakından takip ediyor. Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinden sonuçları öğrenebilecek. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?