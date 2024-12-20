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DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
09:17
DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuş ve noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü DSİ işçi alımı kura çekimi gerçekleştirmişti. Peki, Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?