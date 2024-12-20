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Haberler Yaşam DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:17

DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuş ve noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü DSİ işçi alımı kura çekimi gerçekleştirmişti. Peki, Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü tamamlandı. Kura sonuçlarını yakından takip eden adaylar kura sonucu için DSİ'nin 26 bölge müdürlüğüne ait duyurular sayfalarını yakından takip ediyor. Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinden sonuçları öğrenebilecek. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DSİ 515 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapıldı.

Kura çekilişi noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda gerçekleştirildi.

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DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 20 Aralık 2024 tarihinde açıklanıyor.

Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinin internet sitesinde yer alan duyurular adresinden sonuçlarını kontrol edebilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.

Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.

DSİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ | Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
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