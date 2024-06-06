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DSÖ'den kritik uyarı! A(H5N2) virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
12:44
DSÖ'den kritik uyarı! A(H5N2) virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?
Son zamanlarda dünya genelinde A(H5N2) kuş gribi vakalarında artışlar gözlemleniyor. Bu nadir görülen virüs, insanlar arasında bulaşma riski taşıyan bir tür olarak biliniyor. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi. Peki, A(H5N2) kuş gribi nedir ve nasıl önlem alınabilir?