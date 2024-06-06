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Haberler Yaşam DSÖ'den kritik uyarı! A(H5N2) virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 12:44

DSÖ'den kritik uyarı! A(H5N2) virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

Son zamanlarda dünya genelinde A(H5N2) kuş gribi vakalarında artışlar gözlemleniyor. Bu nadir görülen virüs, insanlar arasında bulaşma riski taşıyan bir tür olarak biliniyor. DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi. Peki, A(H5N2) kuş gribi nedir ve nasıl önlem alınabilir?

DSÖ’den kritik uyarı! AH5N2 virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.

DSÖ’den kritik uyarı! AH5N2 virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

DSÖ DUYURDU!

Tüm dünyayı endişeye sevk eden haber Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. DSÖ, A(H5N2) kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümünün Meksika'da yaşandığını duyurdu. Koronavirüs etkileri hala hafızalarda tazeyken, bu virüs insanlarda endişeye neden oldu.

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DSÖ’den kritik uyarı! AH5N2 virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

KUŞ GRİBİ KAYNAKLI İLK İNSAN ÖLÜMÜ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

DSÖ'den yapılan açıklamada Mexico City'de ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki bir hastanın 24 Nisan'da hayatını kaybettiği açıklandı.

Gerçekleşen ölüm vakasının kuş gribinin A(H5N2) varyantından kaynaklanan laboratuvar ortamında doğrulanmış ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

DSÖ’den kritik uyarı! AH5N2 virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

Yetkililer, A(H5N2) kuş gribi vakalarında hızlı bir şekilde hareket etmekte ve halkı bilgilendirmekte önemlidir. Sağlık kuruluşları, belirtileri olan kişilerin derhal tıbbi yardım almasını önermektedir.

Ancak, panik yapmak yerine bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir. Özellikle risk altındaki gruplar, yani yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, belirtiler gösterirse hemen sağlık uzmanına başvurmalıdır.

DSÖ’den kritik uyarı! AH5N2 virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

KÜMES HAYVANLARI' VİRÜSLERİ RAPOR EDİLDİ

Enfeksiyonun kaynağının belirsiz olduğu belirtilen açıklamada, "Bu vakada virüse maruz kalınan kaynak şu anda bilinmemekle birlikte, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsleri rapor edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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