DSÖ'den kritik uyarı! A(H5N2) virüsünden ilk insan ölümü... Hazır olun yeni pandemi mi geliyor?

Yetkililer, A(H5N2) kuş gribi vakalarında hızlı bir şekilde hareket etmekte ve halkı bilgilendirmekte önemlidir. Sağlık kuruluşları, belirtileri olan kişilerin derhal tıbbi yardım almasını önermektedir.

Ancak, panik yapmak yerine bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir. Özellikle risk altındaki gruplar, yani yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, belirtiler gösterirse hemen sağlık uzmanına başvurmalıdır.