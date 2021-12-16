Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a (C.C) Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

Dua, kelime olarak ''çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek'' anlamlarını taşır. Bir kulun tüm içtenliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasıdır. Dua etmenin ana hedefi Allah'a (C.C) halini arz etmek ve O'na niyazda bulunmaktır. Müslüman âlemi için de dua etmek çok mühim bir yere sahiptir. Dua sözleri, dualı sözler ve en güzel dualar da bu noktada sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çeker. Sevdiklerinize edebileceğiniz en güzel dualar, dua sözleri, dualı sözler ile mesajları ve Allah'a (C.C) edilecek en güzel dualar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.