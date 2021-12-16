Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a (C.C) Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar
Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 22:18

Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a (C.C) Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

Dua, kelime olarak ''çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek'' anlamlarını taşır. Bir kulun tüm içtenliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasıdır. Dua etmenin ana hedefi Allah'a (C.C) halini arz etmek ve O'na niyazda bulunmaktır. Müslüman âlemi için de dua etmek çok mühim bir yere sahiptir. Dua sözleri, dualı sözler ve en güzel dualar da bu noktada sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çeker. Sevdiklerinize edebileceğiniz en güzel dualar, dua sözleri, dualı sözler ile mesajları ve Allah'a (C.C) edilecek en güzel dualar için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a C.C Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

Müslüman âlemi için dua etmek mühim bir yere sahiptir. En zor anlarımızda ya da olmasını dilediğimiz isteklerimizde ellerimizi semaya açarak Allah'a dua ederiz. O'ndan istekte ve dilekte bulunuruz. Bazen ise sevdiklerimizin iyiliği için de Allah'a dua edebilmekteyiz. Dua sözleri, dualı sözler ile mesajları ve en güzel dualar da bu noktada sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Allah'a (C.C) edilebilecek en güzel dualara dua sözlerine, mesajlarına ve sevdiklerinize edebileceğiniz dualara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a C.C Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

DUA SÖZLERİ

- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.

- Ey Rabbim, gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz-tâ ki sözümü iyice anlasınlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a C.C Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

- Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme…

- Ya Rabbi! kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur.

Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a C.C Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

- Allah'ım; Önce komşuma ver sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan çoğa da aza da. Şükürler olsun verdiğine de aldığına da.

- Bir duaya yaslıyorum kalbimi Allah'ım sen bilirsin kaderimi nereden yazılmamışsa oradan çek kurtar yanlışa uzanan ellerimi.

Dua Sözleri - Dualı Sözler, Allah’a C.C Ve Sevdiklerinize Edeceğiniz En Güzel Dualar

- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et.

- Allah'ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

SON DAKİKA