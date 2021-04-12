Hoş geldin Ramazan mesajları şimdiden birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. İslamiyet'in şartlarından olan oruç ibadetinin gerçekleştiği ve on bir aydan daha hayırlı olarak ifade edilen bu mübarek ayın gelmesiyle beraber İslam alemi manevi huzur ile dolup taşacak. Ramazan'ın hazırlıkları sürerken sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılacak olan Hoşgeldin Ramazan mesajları internet aracılığı ile sorgulanmaya başladı. İşte en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun ve anlamlı Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ!

İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği mübarek ayın gelişi Müslüman alemi tarafından huzurla karşılanırken öte yandan vatandaşlar en güzel ayetli, dualı ve resimli Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor.

İşte bu yıla özel en güzel görsel ve metinler...