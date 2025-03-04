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Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 14:42

Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı

Ramazan ayı başladı. İslam alemi oruçlarını eda ederken ibadetlerinin kaza gerektirmemesi için dikkatli olmaya özen gösteriyor. Orucu bozan şeyler bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlar ile paylaşılıyor. Dudak kremi sürmek de merak edilen davranışlar arasında. Peki; Dudak nemlendiricisi sürmek, dudak yemek orucu bozar mı?

Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı

Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı merak ediliyor. Diyanet çatısında altında bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu, sıkça sorulan sorulara cevap vererek ilgilileri aydınlatıyor. İşte, orucu bozan, kaza gerektiren durumlar:

Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı

DUDAK NEMLENDİRİCİSİ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından dudak kremi gibi düşünülen nemlendiricilerle ilgili "Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt şöyle:

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı

DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet direkt olarak bu soruya yanıt vermese de bilmeden yapılan eylemlerin orucu bozmayacağı yönünde açıklama yapıyor. Ancak bilerek büyük parçalar halinde yapılması halinde oruç kaza gerektirebilir.

Diyanet'e göre orucu bozan durumlar şöyle özetleniyor:

Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı