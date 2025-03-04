Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı

DUDAK NEMLENDİRİCİSİ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından dudak kremi gibi düşünülen nemlendiricilerle ilgili "Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt şöyle:

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).