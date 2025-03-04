Haberler
Yaşam
Dudak nemlendiricisi sürmek ve dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet cevapladı
Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
14:42
Ramazan ayı başladı. İslam alemi oruçlarını eda ederken ibadetlerinin kaza gerektirmemesi için dikkatli olmaya özen gösteriyor. Orucu bozan şeyler bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlar ile paylaşılıyor. Dudak kremi sürmek de merak edilen davranışlar arasında. Peki; Dudak nemlendiricisi sürmek, dudak yemek orucu bozar mı?