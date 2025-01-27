DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK’dan açıklama geldi!

ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, dul maaşı alma hakkı yalnızca kadınlara değil, erkeklere de verilmektedir. 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatlarında, dul maaşı ile ilgili olarak cinsiyet farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu konuda herhangi bir yeni düzenleme yapılmamıştır.

Açıklamada, SSK'dan maaş almakta olan ve vefat eden eşinin en az 5 yıl sigortalı olduğu ile 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) bulunan dul erkek ya da kadının, evlenmemek kaydıyla, çalışması veya emekli olması durumunda dul maaşını almaya hak kazanabileceği ifade edilmiştir.