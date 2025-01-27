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DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK'dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
09:29
DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK'dan açıklama geldi!
Dul maaşı ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, dul maaşını hem kadınların hem de erkeklerin alabileceği belirtildi. SGK tarafından yapılan açıklamada "2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatlarında dul eş için kadın-erkek ayrımı bulunmamaktadır ve bu konuda herhangi bir yeni düzenleme yapılmamıştır." ifadeleri ye aldı. Peki, Ocak 2025 dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilir, nasıl ve nereden başvurulur?