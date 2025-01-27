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Haberler Yaşam DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK'dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:29

DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK'dan açıklama geldi!

Dul maaşı ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, dul maaşını hem kadınların hem de erkeklerin alabileceği belirtildi. SGK tarafından yapılan açıklamada "2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatlarında dul eş için kadın-erkek ayrımı bulunmamaktadır ve bu konuda herhangi bir yeni düzenleme yapılmamıştır." ifadeleri ye aldı. Peki, Ocak 2025 dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilir, nasıl ve nereden başvurulur?

DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK’dan açıklama geldi!

Dul maaşı alma koşulları ve kimlerin bu maaşı alabileceği, son dönemde dikkat çeken konular arasında yer aldı. 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi için açıklanan altı aylık enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dul ve yetim aylıkları Ocak 2025'te yüzde 15.75 oranında arttı. Bu zam artışı, dul ve yetimlerin pay oranına göre maaşlara yansıdı. Kamuoyunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Peki, Ocak 2025 zamlı dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve kimler alabilir, nasıl ve nereden başvurulur? İşte, ayrıntılar...

DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK’dan açıklama geldi!

ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLECEK Mİ?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, dul maaşı alma hakkı yalnızca kadınlara değil, erkeklere de verilmektedir. 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatlarında, dul maaşı ile ilgili olarak cinsiyet farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu konuda herhangi bir yeni düzenleme yapılmamıştır.

Açıklamada, SSK'dan maaş almakta olan ve vefat eden eşinin en az 5 yıl sigortalı olduğu ile 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) bulunan dul erkek ya da kadının, evlenmemek kaydıyla, çalışması veya emekli olması durumunda dul maaşını almaya hak kazanabileceği ifade edilmiştir.

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DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK’dan açıklama geldi!

DUL AYLIKLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

SSK ve Bağ-kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu. Dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15,75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK’dan açıklama geldi!

ZAMLI DUL MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılı itibarıyla dul ve yetim maaşlarında artış yaşandı. Emekli maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu değişiklikle birlikte, vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi için dul maaşı oranlarına göre yeni maaş tutarları şu şekilde belirlendi:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir kişi için maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için maaş 3.617 TL olarak belirlendi.

DUL MAAŞI OCAK 2025: Dul maaşı ne kadar, kaç TL oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? SGK’dan açıklama geldi!

Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıkarıldı. Bu artış ile birlikte, Emekli Sandığı'ndan vefat eden sigortalılar için dul ve yetim maaşları şu şekilde güncellendi:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan bir kişi için maaş 14 bin 713 TL olarak belirlenmiş durumda.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için maaş 9 bin 808 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için maaş 4 bin 904 TL olarak uygulanacak.

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