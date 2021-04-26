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Haberler Yaşam Dün Survivor’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İsmail'den Sergen'e sert çıkış!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 01:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 07:27

Dün ’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 'den 'e sert çıkış!

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme adaylığı heyecanı yaşadı. Yarışmadan en son gönüllüler takımından Reşat, ünlüler takımındansa sakatlığı nedeniyle elenen 'nın ardından haftanın eleme potası çıkan adaylarla şekillenmeye başladı. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri yoğun olarak 'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunun cevapları ve tüm detaylar.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İsmail ile Sergen arasında gerginlik…

son bölümde, büyük finale adım adım yaklaşılırken, ünlüler ve gönüllüler takımı için kritik öneme sahip olan bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaybedenin eleme adayı çıkaracağı yarışmada, Salı günü yapılacak eleme konseyinde kan kaybetmek istemeyen her iki takım da kıyasıya mücadele ortaya koydu. Zorlu geçen eleme oyununda kazanan takımın belli olması sonrasında yarışmanın takipçileri detayları öğrenmek amacıyla 'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İsmail ile Sergen arasında gerginlik…

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

25 Nisan 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu ve sonrasında yapılan ada konseyine ilişkin tüm detaylar şöyle;

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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İsmail ile Sergen arasında gerginlik…

Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve ekranlarında hakemliğinde yayınlanan son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında takımlar bazında oldukça önemli bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımı, oyun genelinde ünlüler takımına üstün bir performans grafiği çizdi.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İsmail ile Sergen arasında gerginlik…

Skor gönüllüler takımı lehine 9-7'ye ulaştığında Aleyna Çalışkan sahneye çıktı ve 10. sayıya ulaşarak dokunulmazlığı gönüllüler takımına kazandırdı.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İsmail ile Sergen arasında gerginlik…

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda başarılı olamayan ünlüler takımı, ada konseyinde takım içi oylama yaparak haftanın 2. eleme adayını seçti. Oy sepetinden çıkan isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle;

  • İSMAİL - 1
  • BATUHAN - 1
  • İLAYDA - 3

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