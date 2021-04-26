TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme adaylığı heyecanı yaşadı. Yarışmadan en son gönüllüler takımından Reşat, ünlüler takımındansa sakatlığı nedeniyle elenen Çağrı'nın ardından haftanın eleme potası çıkan adaylarla şekillenmeye başladı. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri yoğun olarak Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunun cevapları ve tüm detaylar.