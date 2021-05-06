Dünkü Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 5 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta Milli Piyango Online aracılığıyla Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV - Youtube canlı yayında şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinin en popüler şans oyunları arasında yer alan ve uzun süredir peş peşe gelen devirlerle MPİ tarihinin en yüksek büyük ikramiye tutarı olan 149 Milyon TL'yi kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar bugünkü Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyerek 5 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 5 Mayıs kazandıran numaralar ve Milli Piyango sorgulama ekranı.