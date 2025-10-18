Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim 2025 Cuma reyting sıralaması ile kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 07:22

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim 2025 Cuma reyting sıralaması ile kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet sürüyor. 17 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçları diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. Dün akşam en çok izlenen diziler ve programlar merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması.

17 Ekim 2025 Cuma gününe dair reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşamın en çok izlenen dizileri, programları ve haber bültenleri merak konusu. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün reyting birincisi.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ekim Cuma günü reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan "Arka Sokaklar" yer aldı.
2. sırada Show TV'de ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.
3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı yer aldı.

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. sırada "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.
2. sırada "Taşacak Bu Deniz" yer aldı.
3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1. sırada "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.
2. sırada "Taşacak Bu Deniz" yer aldı.
3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.

