Haberler
Yaşam
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:24
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım
26 Kasım 2025 akşamı yayınlanan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler ve diğer programlar ekranlarda kıyasıya rekabet etti. İzleyiciler, dün gecenin Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarını öğrenmek için araştırma yaparken dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merak konusu oldu. İşte, 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım.