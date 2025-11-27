Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım
Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:24

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım

26 Kasım 2025 akşamı yayınlanan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler ve diğer programlar ekranlarda kıyasıya rekabet etti. İzleyiciler, dün gecenin Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarını öğrenmek için araştırma yaparken dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merak konusu oldu. İşte, 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım

Perşembe günleri akşam kuşağında Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler seyircinin karşısına çıkarken, reyting tablosu da bu doğrultuda şekilleniyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar araştırılırken, dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu da konuyla ilgili araştırılıyor. İşte 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım hakkında detaylar;

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü sıralama henüz açıklanmadı. Saat 10:30'dan sonra açıklanan liste haberimize eklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

Geçen haftaki sıralama şu şekilde;

ABC1
Eşref Rüya – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım 2025 reyting sıralaması ile birinci olan yapım

AB
Eşref Rüya – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Sakıncalı – NOW

TOTAL
Eşref Rüya – Kanal D

Sahipsizler – Star TV

Esra Erol'da – ATV