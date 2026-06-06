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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 06.06.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:47

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması

Televizyon ekranlarında 5 Haziran Cuma akşamı reyting yarışı yine nefes kesti. Bazı yapımlar sezon finali bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması

Haziran ayıyla birlikte birçok dizi sezon arasına girerken, 5 Haziran akşamı yayınlanan bazı yapımlar da sezon finali bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting ölçümlerinin açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli olmaya başladı. İşte detaylar;

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü sıralama belli olduğunda haberimize eklenecek.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması

GEÇEN HAFTAKİ SIRALAMA NASILDI?

İşte 29 Mayıs Cuma reyting sonuçları;

TOTAL

1. Taşacak Bu Deniz

2. Taşacak Bu Deniz Özet

3. Survivor

AB

1. Taşacak Bu Deniz

2. Taşacak Bu Deniz Özet

3. Survivor

ABC

1. Taşacak Bu Deniz

2. Taşacak Bu Deniz Özet

3. Survivor

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması

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