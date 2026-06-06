Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması

Haziran ayıyla birlikte birçok dizi sezon arasına girerken, 5 Haziran akşamı yayınlanan bazı yapımlar da sezon finali bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting ölçümlerinin açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli olmaya başladı. İşte detaylar;