Haberler
Yaşam
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 06.06.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:47
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2026 Cuma reyting sıralaması
Televizyon ekranlarında 5 Haziran Cuma akşamı reyting yarışı yine nefes kesti. Bazı yapımlar sezon finali bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?