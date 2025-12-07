Haberler
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık 2025 reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 07:37
6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve yarışmaların reyting rekabeti izleyicilerin gündeminde. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve MasterChef'in Total ve AB gruplarındaki performansı merak edilirken, geceye hangi yapımın damga vurduğu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, zirvede hangi program yer aldı?