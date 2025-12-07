Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık 2025 reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.12.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 07:37

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve yarışmaların reyting rekabeti izleyicilerin gündeminde. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve MasterChef'in Total ve AB gruplarındaki performansı merak edilirken, geceye hangi yapımın damga vurduğu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, zirvede hangi program yer aldı?

6 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan yapımların ardından izleyiciler, günün reyting tablosuna dair verileri araştırmaya başladı. Akşam kuşağında hangi dizilerin ve programların öne geçtiği merak uyandırırken, dizi ve programların izlenme oranları araştıırlıyor. Peki, 6 Aralık 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sıralaması henüz belli olmadı. Liste netleştiğinde haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları şu şekildeydi:

Total grubunda zirve Güller ve Günahlar"ın oldu. TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı" ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada Güller ve Günahlar dizisi özeti yer aldı.

AB grubunda da birincilik değişmedi, "Güller ve Günahlar" AB'de de birincilik alırken Gönül Dağı ikinci, üçüncü sırada Ben Leman yer aldı.

ABC grubunda da zirvede "Güller ve Günahlar" var. "Gönül Dağı" ikinci sırada yer alırken, dizinin özet bölümü üçüncü oldu.

