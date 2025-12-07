Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Aralık 2025 reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları şu şekildeydi:

Total grubunda zirve Güller ve Günahlar"ın oldu. TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı" ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada Güller ve Günahlar dizisi özeti yer aldı.

AB grubunda da birincilik değişmedi, "Güller ve Günahlar" AB'de de birincilik alırken Gönül Dağı ikinci, üçüncü sırada Ben Leman yer aldı.

ABC grubunda da zirvede "Güller ve Günahlar" var. "Gönül Dağı" ikinci sırada yer alırken, dizinin özet bölümü üçüncü oldu.