Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Kasım Cuma reyting sıralaması ile dünkü birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.11.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 06:52

7 Kasım Cuma reyting sonuçları diziseverler tarafından anbean takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında zirvenin sahibi olan yapım, dünkü birinci kim oldu sorusuyla araştırılıyor. En çok izlenen dizi, yarışma ve programların listesi ile dünün reyting birincisi ve kanalların izlenme oranları belli olacak. İşte detaylar.

7 Kasım Cuma reyting sonuçları diziseverlerin ve televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konu. Pek çok izleyici, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde dünün birincisi kim oldu diye merak ediyor. Dünün reyting sonuçları listesi, dizilerin akıbeti üzerinde belirleyici rol oynadığı için merak uyandırıyor. İşte dünkü sıralama.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü sıralama saat 10:30'dan sonra açıklanacak. Liste belli olduğunda haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

31 Ekim 2025 reyting sonuçları şu şekilde;

TOTAL
Taşacak Bu Deniz
Arka Sokaklar
Kızılcık Şerbeti

AB

Taşacak Bu Deniz
Kızılcık Şerbeti
Taşacak Bu Deniz (Özet)

ABC

Taşacak Bu Deniz
Kızılcık Şerbeti
Taşacak Bu Deniz (Özet)