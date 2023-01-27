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Haberler Yaşam Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 08:13

Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal şans ortaklığıyla 26 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenmeye devam ediliyor. 18 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun olarak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 OCAK)

Süper Loto sonuçları 26 Ocak çekiliş sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Ocak Süper Loto sonuçları

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Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dünün Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 26 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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