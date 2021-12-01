Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:03

Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Magazin gündemini sık sık özel hayatı ile meşgul eden Rihanna için bir kez daha hamile iddiası ortaya atıldı. Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törene katılım sağlayan Rihanna'ya ulusal kahraman nişanı verildi. Törende ise Rihanna'nın karnında şişlik çok konuşuldu. Öte yandan Rihanna'nın gece boyunca yaptığı hareket Rihanna hamile mi, kimden hamile ve sevgilisi kim sorularını beraberinde getirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Rihanna hamile mi? Dünya Rihanna'nın katıldığı töreni konuşuyor! Yıllardır hamilelik iddialarıyla magazin gündemini meşgul eden Rihanna, Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende yaptığı hareketle tekrardan bu dedikoduları alevlendirdi. Birçok hayranı Rihanna'nın hamile olup olmadığı hakkında konuşmak için sosyal medya hesaplarından ünlü isme pek çok mesaj yolladı. Peki, Rihanna hamile mi, kimden hamile? Rihanna'nın sevgilisi kim? İşte Rihanna'nın geceye damga vuran o hareketi;

Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Doğrulanmış bir kullanıcı olan The Academy şunları yazdı : "Rihanna, A$AP Rocky'den ilk çocuğuna hamile." Tweet binlerce retweet ve favori aldı, ancak iddiaları destekleyecek hiçbir şey yok.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Birçok kişi, Rihanna'nın karnında görünür bir bebek yumruğu olduğunu iddia ederek Barbados'taki açılış töreninden fotoğraflar yayınladı.

Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Bu, şarkıcı ve moda ikonunu hakkında çıkan ilk hamilelikle ilgili dedikodular değil. 2019 yılında yıldızın hamile olduğuna dair dedikodular dönmeye başladı.

Dünya bu son dakika gelişmesini konuşuyor: Rihanna hamile mi?
SON DAKİKA