Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Magazin gündemini sık sık özel hayatı ile meşgul eden Rihanna için bir kez daha hamile iddiası ortaya atıldı. Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törene katılım sağlayan Rihanna'ya ulusal kahraman nişanı verildi. Törende ise Rihanna'nın karnında şişlik çok konuşuldu. Öte yandan Rihanna'nın gece boyunca yaptığı hareket Rihanna hamile mi, kimden hamile ve sevgilisi kim sorularını beraberinde getirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları;