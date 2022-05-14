Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Dünya Eczacılık Günü, en yakınımızdaki sağlık danışanları olan eczacıların emeklerine ve çalışmalarına minnet duyduğumuzu göstermek amacıyla kutlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri çabayla takdiri hak eden bu meslek grubunun her daim kıymetini bilmek bir zorunluluktur. Ülkemizde ve pek çok ülkede kutlanan bu özel günde, Dünya Eczacılık Günü mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizin, yakınlarınızın, tanıdıklarınızın Eczacılar Günü'nü kutlayabilirsiniz. 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor? İşte bu soruların yanıtı ve en güzel Eczacılar Günü mesajları.