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Haberler Yaşam Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:40

Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Dünya Eczacılık Günü, en yakınımızdaki sağlık danışanları olan eczacıların emeklerine ve çalışmalarına minnet duyduğumuzu göstermek amacıyla kutlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri çabayla takdiri hak eden bu meslek grubunun her daim kıymetini bilmek bir zorunluluktur. Ülkemizde ve pek çok ülkede kutlanan bu özel günde, Dünya Eczacılık Günü mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizin, yakınlarınızın, tanıdıklarınızın Eczacılar Günü'nü kutlayabilirsiniz. 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor? İşte bu soruların yanıtı ve en güzel Eczacılar Günü mesajları.

Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Dünya Eczacılık Günü mesajları ve sözleri ile ailenizdeki ve yakınınızdaki eczacıların, eczane çalışanlarının bu özel gününü kutlayabilirsiniz. Onların emeklerinin karşılığını vermek için bugünü fırsat bilenler, en anlamlı, en güzel Dünya Eczacılar Günü mesajları için araştırma yapıyor. Bugüne ilişkin 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor sorusu da yanıt arıyor. İşte bu soruların yanıtı ve detaylar.

Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

ECZACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülkemizde her yıl, akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun "FIP'in kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir. FIP Genel Kurul'da kabul ettiği öneriyi, daha sonra tüm dünya ülkelerine bildirdi ve "25 Eylül tarihinin Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanacağını" ilan etti.

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Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

EN GÜZEL VE ANLAMLI ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.

Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun...

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.

Dünya Eczacılık Günü Mesajları ve Sözleri: 14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, ne zamandan beri kutlanıyor?

Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

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