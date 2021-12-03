Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!

ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Asıl engel cehalettir.

Nasıl bitkilerin güneşe ihtiyacı varsa engelli bireylerin de sevgi ve saygıya ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

Engelli birey olmak bir suç değildir.

Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Engelli YAŞANDIĞI müddetçe engeller de bir bir aşılır.