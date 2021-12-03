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Haberler Yaşam Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:15

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!

Aralık ayının ilk haftasında kutlanan Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri ile anlam buluyor. Birleşmiş Milletler 3 Aralık gününü Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan ederken eşe, dosta, arkadaşa engelliler günü mesajı atmak isteyenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı ve sözleri araştırması yapıyor. Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verirken sizlerde haberimizden en güzel, anlamlı, kısa ve uzun dünya engelliler günü mesajlarına ulaşabilir, paylaşım yapabilirsiniz. İşte yeni, farklı, duygusal, resimli Dünya Engelliler Günü mesajları 2021

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!

Dünya Engelliler Günü mesajları günün anlamına özel olarak binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 3 Aralık, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün olurken dünya engelliler günü mesajları sosyal medya aracılığıyla paylaşılıyor. Sizlerde sevdiklerinizin yanında olmak için onlara destek mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte Dünya Engelliler Günü mesajları 2021 ile En güzel, kısa, uzun, resimli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı ve sözleri

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

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Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engellinİn en büyük silahı sabır ve azimdir.

Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin.

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!

ENGELLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Asıl engel cehalettir.

Nasıl bitkilerin güneşe ihtiyacı varsa engelli bireylerin de sevgi ve saygıya ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

Engelli birey olmak bir suç değildir.

Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

Engelli YAŞANDIĞI müddetçe engeller de bir bir aşılır.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, Anlamlı, En güzel, Kısa, Uzun, Duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama mesajı burada!
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