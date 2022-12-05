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Haberler Yaşam Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 05.12.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 08:16

Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sözler ve mesajlar bu yıl da herkes tarafınca paylaşılıyor. 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o gün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmakta. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları fotoğraflı aratmasıyla birlikte insanlar bu özel günü kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün reformları arasında yer alan ve birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. İşte fotoğraflı ve resimli Dünya Kadın Hakları Günü mesajları 2022

Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri ile bu anlamlı gün kutlanıyor. Birçok Avrupa ülkesinden önce 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinden ötürü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlanıyor. BU sebeple birçok vatandaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü resimli mesajları üzerinden aratmalar yapıyor. İşte en güzel ve en anlamlı fotoğraflı Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri 2022

Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadın Hakları Günü her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor. Bu tarih 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

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Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5 Aralık 1934'te (Her türlü oylamada ve tamamen) Türkiye'de kadınlara seçme - seçilme hakkı tanındı. 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR, KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanındı. Şu an ülkemizde hem 5 Aralık'ta hem de 8 Mart'ta kadınlar gününü kutlamaktayız. Bu yıl bu özel tarihin 87. Yıl dönümü kutlanıyor.

Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 5 Aralık kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

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