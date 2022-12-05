Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 5 Aralık kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.