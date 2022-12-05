Dünya Kadın Hakları Günü mesajları resimli 2022 | En güzel ve en anlamlı, eşe dosta gönderilecek yeni 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri

Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili sözler ve mesajlar bu yıl da herkes tarafınca paylaşılıyor. 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o gün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmakta. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları fotoğraflı aratmasıyla birlikte insanlar bu özel günü kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün reformları arasında yer alan ve birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. İşte fotoğraflı ve resimli Dünya Kadın Hakları Günü mesajları 2022