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Haberler Yaşam Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:02

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri araştırılıyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A ve B Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada son 16 turuna yükselen takımlar resmileşti. Dünya Kupası grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. Böylelikle, Dünya Kupası son 16 turunun ilk eşleşmeleri de belli oldu. Bu noktada 2022 Dünya Kupası son 16'ya kalan takımlar ve eşleşmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler…

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

Katar'ın ev sahipliğinde süren FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. 32 takımın yer aldığı Dünya Kupası'nda her gün iki gruptan 4 mücadele gerçekleşiyor. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği turnuvada A ve B Grubu maçları sona erdi. Grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. A ve B Grupları'nda sıralamaların belli olmasının ardından ilk son 16 turu eşleşmeleri de resmileşti. Peki, Dünya Kupası'nda son 16 turunda kimler eşleşti, belli oldu mu? Dünya Kupası son 16 maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler…

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamasının 3. maçlarının oynandığı turnuvada bir üst tura kalmayı garantileyen takımlar belli oldu.

Son 16 turu maçlarının bu hafta sonu başlayacağı Dünya Kupası'nda şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. İkinci maçlar sonunda puan alamayan iki ekip Katar ve Kanada turnuvaya veda etti.

İşte 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar…

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Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

32 MAÇTA 81 GOL ATILDI

Dünya Kupası'nda oynanan ilk 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Beş maçta ise gol sesi çıkmadı.

Turnuvanın en farklı galibiyetini Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya elde etti.

Turnuvanın en gollü maçı ise İngiltere ile İran arasında oynandı. İngiltere, İran'ı 6-2 yenerken, mücadelede toplam 8 gol kaydedildi.

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Fransa

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Senegal

İngiltere

ABD

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

İŞTE DÜNYA KUPASI SON 16 TURU İLK EŞLEŞMELERİ

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırıyor. 2022 Dünya Kupası son 16 turunda ilk eşleşmeler şöyle:

Hollanda - ABD

İngiltere - Senegal

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