Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri araştırılıyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A ve B Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada son 16 turuna yükselen takımlar resmileşti. Dünya Kupası grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. Böylelikle, Dünya Kupası son 16 turunun ilk eşleşmeleri de belli oldu. Bu noktada 2022 Dünya Kupası son 16'ya kalan takımlar ve eşleşmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler…