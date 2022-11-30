Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, kimler eşleşti? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve ilk eşleşmeler!

Katar'ın ev sahipliğinde süren FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. 32 takımın yer aldığı Dünya Kupası'nda her gün iki gruptan 4 mücadele gerçekleşiyor. Milyonlarca futbolseverin yakından takip ettiği turnuvada A ve B Grubu maçları sona erdi. Grup karşılaşmalarında şu ana kadar 7 takım son 16'ya çıkmaya hak kazandı. A ve B Grupları'nda sıralamaların belli olmasının ardından ilk son 16 turu eşleşmeleri de resmileşti. Peki, Dünya Kupası'nda son 16 turunda kimler eşleşti, belli oldu mu? Dünya Kupası son 16 maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte? İşte, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler…