Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı

Giriş Tarihi: 09.08.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 21:36
  • 1
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Dünya 3 yaşındaki bu minik kızı konuşuyor. Dışarıdan sıradan bir çocuk gibi görünüyor; ancak aslında onu diğer tüm insanlardan ayıran öyle bir özelliği var ki...

  • 2
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Henüz 3 yaşında olan İngiltere'nin en zeki kız çocuğu olan Ophelia Morgan-Dew; Albert ve Stephen 'den daha yüksek IQ değerine sahip.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

'dan daha zeki
Görelilik ve kara delikler üzerinde zihin bükme teorileri ortaya koyan deha fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede olan Ophelia'nın IQ'su 171.

  • 4
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Deha çocukla gurur duyan annesi 31 yaşındaki Natalie Morgan, Ophelia'nın zekasının çok parlak olduğunu fark ettikten sonra onu uzmanlara götürmeye karar verdi.

  • 5
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Ophelia'nın IQ'su, 162 IQ'ya sahip olan daha önceden İngiltere'nin en akıllı çocukları olarak bilinen 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklardan daha yüksek.

  • 6
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Çocuk, bir yaşından önce yaşadığı şeyleri bile net şekilde hatırlayabiliyor.

  • 7
  • 15
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama 'i geride bıraktı
Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Bilim insanlarını geride bırakan Ophelia, İngiltere'nin en yüksek IQ topluluğu olan Mensa'nın en genç üyesi ve zeka oranı açısından nüfusun yüzde 0,03'ü arasında bulunuyor.

BİZE ULAŞIN