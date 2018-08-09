Dünya onu konuşuyor! Henüz 3 yaşında ama Einstein'i geride bıraktı

Dünya 3 yaşındaki bu minik kızı konuşuyor. Dışarıdan sıradan bir çocuk gibi görünüyor; ancak aslında onu diğer tüm insanlardan ayıran öyle bir özelliği var ki... Henüz 3 yaşında olan İngiltere'nin en zeki kız çocuğu olan Ophelia Morgan-Dew; Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek IQ değerine sahip. Einstein'dan daha zeki Görelilik ve kara delikler üzerinde zihin bükme teorileri ortaya koyan deha fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede olan Ophelia'nın IQ'su 171. Deha çocukla gurur duyan annesi 31 yaşındaki Natalie Morgan, Ophelia'nın zekasının çok parlak olduğunu fark ettikten sonra onu uzmanlara götürmeye karar verdi. Ophelia'nın IQ'su, 162 IQ'ya sahip olan daha önceden İngiltere'nin en akıllı çocukları olarak bilinen 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklardan daha yüksek. Çocuk, bir yaşından önce yaşadığı şeyleri bile net şekilde hatırlayabiliyor. Bilim insanlarını geride bırakan Ophelia, İngiltere'nin en yüksek IQ topluluğu olan Mensa'nın en genç üyesi ve zeka oranı açısından nüfusun yüzde 0,03'ü arasında bulunuyor.