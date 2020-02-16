Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler
Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yayınladığı fotoğraflarla yine çok konuşuluyor. Dünya'nın uzaydan nasıl göründüğü herkes tarafından merak ediliyor. Dünyanın birçok bölgesinden fotoğraflar yayınlayan NASA'nın en çok dikkat çeken fotoğrafı İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte NASA'nın paylaştığı o inanılmaz fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 16.02.2020
23:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
23:25
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