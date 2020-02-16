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  • Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte 'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi () yayınladığı fotoğraflarla yine çok konuşuluyor. Dünya'nın uzaydan nasıl göründüğü herkes tarafından merak ediliyor. Dünyanın birçok bölgesinden fotoğraflar yayınlayan NASA'nın en çok dikkat çeken fotoğrafı İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte NASA'nın paylaştığı o inanılmaz fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 16.02.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 23:25
Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Uluslararası İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar dünyaya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak!

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Dünyadan binlerce kilometre uzaktan çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İşte dünyayı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

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Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya)

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Giza Piramitleri (Mısır)

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman

Dünya uzaydan nasıl görünüyor? İşte NASA'nın uzayın derinliklerinden dünyaya yolladığı muhteşem görüntüler

Baykal Gölü (Rusya)

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