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Haberler Yaşam Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye böyle bağladı
Giriş Tarihi: 07.04.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 19:33

Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye böyle bağladı

Dünya tarihinde her zaman süper güç diye tabir edilen devletler olmuştur. Türk tarihinin en kudretli devleti olan Osmanlı Devleti de dünyaya hüküm sürdüğü dönemde tarihe derin izler bıraktı. Süper güç Osmanlı'nın cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa. Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağladı. Aslan evcilleştirip yanından ayırmayan ve bu özelliğiyle de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi büyük merak uyandırıyor. 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Neler başarmıştır?Detaylar haberimizde...

Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı’nın Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye böyle bağladı

SÜPER GÜÇ OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı İmparatorluğu tarihin en kudretli devletlerinden biriydi. Osmanlı tarihinin en güçlü ve farklı paşalarından biri ise Cezayirli Hasan Paşa diğer adıyla 'Aslanlı Paşa' idi.

Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı’nın Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye böyle bağladı

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

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Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı’nın Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye böyle bağladı

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı’nın Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye böyle bağladı

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı’nın Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye böyle bağladı

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

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