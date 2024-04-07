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Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye böyle bağladı
Giriş Tarihi: 07.04.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
19:33
Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye böyle bağladı
Dünya tarihinde her zaman süper güç diye tabir edilen devletler olmuştur. Türk tarihinin en kudretli devleti olan Osmanlı Devleti de dünyaya hüküm sürdüğü dönemde tarihe derin izler bıraktı. Süper güç Osmanlı'nın cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa. Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağladı. Aslan evcilleştirip yanından ayırmayan ve bu özelliğiyle de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi büyük merak uyandırıyor. 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Neler başarmıştır?Detaylar haberimizde...