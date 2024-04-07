Dünyada bir ilk oldu! Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye böyle bağladı

SÜPER GÜÇ OSMANLI İMPARATORLUĞU

Osmanlı İmparatorluğu tarihin en kudretli devletlerinden biriydi. Osmanlı tarihinin en güçlü ve farklı paşalarından biri ise Cezayirli Hasan Paşa diğer adıyla 'Aslanlı Paşa' idi.