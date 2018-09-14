Dünyanın en büyük dondurma topu rekor denemesi

Dondurmanın Kahramanmaraş'ın bir simgesi olduğunu kaydeden Öz, şöyle konuştu:

"Dondurma denince akla Kahramanmaraş geliyor. Dondurma, önemli istihdam sağlamakla birlikte, önemli bir ihracat ürünümüzdür. Marka ürün ve marka şehir her zaman kendisini tamamlamaktadır. Bir ilin ne kadar çok marka ürünü varsa o il de o kadar markalaşmıştır."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da 'dondurma' denildiğinde dünyada ve Türkiye'de akla Kahramanmaraş'ın geldiğini ifade ederek, sektörün Kahramanmaraş'ta ve ülkede istihdam sağladığına değindi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival için bir ay önce dondurma tırının yola çıktığını belirtti.