Dünyanın en büyük dondurma topu rekor denemesi

- Ülke genelinde dondurma tırıyla dondurma ikram edildi
Festival kapsamında yola çıkan dondurma tırının ülke genelindeki 35 ayrı noktada Kahramanmaraş dondurmasının tanıtımını yaptığını ifade eden Kılıç, "Kahramanmaraşlı olmak ve bu kentte yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu şehirde yapılan dondurmanın sadece adı değil, tadı da damaklarda farklı bir lezzet bırakmaktadır. Bizler bu dondurmayı sadece lezzet olarak değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da görüyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından festivale destek veren firma yetkililerine plaket verildi.
Vinçle alana getirilen "dünyanın en büyük dondurma topu" için Dünya Erkek Rekorları kapsamında düzenlenen rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.
Yapılan ölçümlerde dondurma topunun 2 bin kilogram ağırlığında ve 171 santimetre çapında olduğu tespit edildi.