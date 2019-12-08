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Dünyanın en büyük nehir balığı 'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle

balığını daha önce duydunuz mu? Duymadıysanız şaşırmaya hazır olun! Çünkü onlar dünyanın en büyük nehir balığını yakalıyorlar. Üstleik bunu bakın nasıl beceriyorlar! Bu görüntüler görenleri adeta şoka uğratıyor! Dünyanın en büyük balığını böyle yakalıyorlar. Üstelik sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan bu ilginç av yine dünyanın en büyük nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Gezegenimizdeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 kez yakalanabiliyor. O anlar bu kez objektiflere takıldı.

Giriş Tarihi: 08.12.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 15:09
Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle

Dünyanın bilmediğimiz yerlerinde karşılaşmadığımız öyle canlılar var ki!

Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle

Dünyanın en büyük nehir balığı yakalama süreci görenleri büyülüyor.

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Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle

2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar,

Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle

senede sadece 1 kez yakalanabiliyor.

Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!

Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle
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Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle
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