Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle
Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalıyorlar! Üstelik bakın hangi yöntemle
Arapayma balığını daha önce duydunuz mu? Duymadıysanız şaşırmaya hazır olun! Çünkü onlar dünyanın en büyük nehir balığını yakalıyorlar. Üstleik bunu bakın nasıl beceriyorlar! Bu görüntüler görenleri adeta şoka uğratıyor! Dünyanın en büyük balığını böyle yakalıyorlar. Üstelik sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan bu ilginç av yine dünyanın en büyük nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Gezegenimizdeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 kez yakalanabiliyor. O anlar bu kez objektiflere takıldı.
Giriş Tarihi: 08.12.2019
14:50
Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
15:09
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