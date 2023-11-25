Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi belli oldu! Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada? İşte 2023 sıralaması

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesini açıkladı. Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Liste hazırlanırken; uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu. Peki Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi ve haberin detayları...