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Dünyanın en güçlü ordularında sıralama değişti! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39
Dünyanın en güçlü ordularında sıralama değişti! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı
Ülkelerin, askeri personel sayısı, mali durumları, lojistik ve coğrafya verilerine göre değişkenlik gösteren dünyanın en güçlü ordular listesi belli oldu. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından yayınlanan listede Türkiye geçen seneye göre 3 basamak birden yüksekdi. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? İşte Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...