Haberler Yaşam Dünyanın en güzel kadını seçildi! Listede 3 Türk var... Gören bir daha bakıyor

Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 10:42

Dünyanın en güzel kadını seçildi! Listede 3 Türk var... Gören bir daha bakıyor

Dünyanın en güzel kadını ortaya çıktı! 2023 yılı sonlarına doğru bu yılın en güzel kadının kim olacağı merak edilse de bir önceki yıla ait güzeller listesi ortaya çıktı. TC Candler tarafından hazırlanan 'Dünya'nın en güzel kadınları' listesinde birinci sırada Victoria's Secret Meleği Jasmine Tookes var. Jasmine Tookes, onlarca yıldızı geçerek birincilik tahtına oturmayı başardı. Dünya'nın en güzel kadınları listesine giren 3 Türk ise dikkat çekti. İşte görenlerin hayranlıkla bir daha baktığı 'Dünya'nın en güzel kadınları' listesi…