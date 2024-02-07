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Dünyanın "en güzel kızı" büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
14:39
Dünyanın "en güzel kızı" büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!
Anastasia Knyazeva adındaki kız çocuğu, henüz 6 yşaındayken "dünyanın en güzel kızı" seçilmişti. 6 yaşından bu yana sosyal medyasında onbinlerce takipçisi giderek büyüdü ve şu an 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Fakat yaşadığı değişim de gözlerden kaçmıyor. İşte büyüyen Anastasia'nın değişimi...