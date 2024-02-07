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Haberler Yaşam Dünyanın "en güzel kızı" büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:39

Dünyanın "en güzel kızı" büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!

Anastasia Knyazeva adındaki kız çocuğu, henüz 6 yşaındayken "dünyanın en güzel kızı" seçilmişti. 6 yaşından bu yana sosyal medyasında onbinlerce takipçisi giderek büyüdü ve şu an 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Fakat yaşadığı değişim de gözlerden kaçmıyor. İşte büyüyen Anastasia'nın değişimi...

Dünyanın en güzel kızı büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!

Anastasia kocaman mavi gözlere, düz kahküllü kahverengi saçlara ve oyuncak bebeğe benzetilen bir yüze sahip. Ülkesinde mankenlik yapan Anastasia, bu ününü annesi Anna Knyazeva'ya borçlu.

Dünyanın en güzel kızı büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!

Anastasia'nın güzelliği, sevimli şarkı söyleyen sesini sergileyen sevimli samimi görüntülerde, fotoğraf çekimlerinde ve videolarda öne çıkarken tüm dünyanın da dikkatini üzerine çekiyor.

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Dünyanın en güzel kızı büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!

2,5 yaşında güzelliği dikkat çekse de, Anastasia'nın kariyeri, henüz dört yaşındayken 2015 yazında başladı. Annesine göre, okulu ilk sıraya koyarken modellik derslerini dengeleyerek kariyerini devam ettirmeyi planlıyor.

Dünyanın en güzel kızı büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!

Tabloids tarafından büyüyen "Irina Shayk" olarak nitelendirilirken, aynı zamanda Fransız Vogue dergisindeki "en genç model" ünvanını kazandı.

Dünyanın en güzel kızı büyüdü! Öyle bir değişim geçirmiş ki... Gören inanamıyor!

Dünyanın "en güzel kızı" olarak seçilen Anastasia, çocukluğundan bu yana kameraların karşısında ve hayatını bu şekilde devam ettiriyor.

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