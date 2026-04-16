Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 09:00

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Çay, simit ve peynir üçlüsüne alışık olanlar için bu masalar tam bir sınav niteliğinde. dünyanın öbür ucunda güne başlama şekli sizi çok şaşırtacak! Kimisi güne acı soslu çorbayla başlıyor, kimisi masasına çiğ balık koyuyor. İngiltere'nin meşhur tabağındaki o detay ise mide kaldırıyor! İşte ülkelere göre "bu kadarı da olmaz" dedirten en tuhaf sabah menüleri...

  • ABONE OL
Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Her kültür güne farklı bir enerjiyle başlıyor. İngilizlerin meşhur tabağındaki kanlı sosisten Japonya'nın fermente soya fasulyesine kadar dünya mutfağındaki sıra dışı sabah tercihleri dikkat çekiyor. Coğrafyanın damak tadını nasıl şekillendirdiğini gösteren bu alışkanlıklar, bildiğiniz kahvaltı tanımını değiştirebilir.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

İşte ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Türkiye - Kahvaltıda Zirve!

Kahvaltının yıldızı. Peynirden zeytine, bal-kaymaktan sucuğa uzanan zengin sofralar kuruluyor. Çay olmazsa olmaz. Özellikle hafta sonları serpme kahvaltılar saatlerce sürüyor.

Hem sıcak hem soğuk kahvaltılık seçenekleriyle dünyada 1 numara!

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Çin - Bölgeye Göre Değişen Sofralar

Pirinç lapası, buharda çörekler ve çay sabah saatlerinde sıkça tüketiliyor. Sokak kahvaltıları oldukça yaygın.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Fransa - Kruvasan Yetiyor!

Fransızlar minimalist bir sabah rutini tercih ediyor. Kruvasan, baget, tereyağı ve reçel… Yanında kahve ya da sıcak çikolata.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

İspanya - Hamur İşine Bayılıyorlar

İspanya'da geleneksel kahvaltı (desayuno) genellikle sabah 7:00 ile 9:00 arasında yenir. Ancak, genellikle kahve, kruvasan veya magdalena gibi bir hamur işi veya reçelli veya domatesli ve zeytinyağlı ekmek ( pan con tomate ) gibi hafif bir yemekten oluşur.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Meksika - Acı Sos Günün Her Saati Masada

Tortilla, yumurta, fasulye ve bol baharat. Meksika'da kahvaltı hafif değil, enerjik başlıyor.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Brezilya - Bize En Yakın Kahvaltı Sofrası

Brezilya'ya giderseniz, diğer ülkelerin aksine kahvaltı konusunda pek yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Türkiye'ye benzer şekilde, onlar da kahvaltıda yumurta, yeşillikler, hatta meyveler yiyorlar.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

İtalya - Kahvesiz Asla!

Ayakta kahvaltı kültürü yaygın. Espresso ve cornetto ile gün hızlıca başlıyor. Çok farklı hamur işi çeşitleri olan İtalya'da bunlar olmadan asla güne başlanmıyor. Uzun sofralar yerine pratiklik ön planda. Kahve olmazsa olmaz.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

ABD - Pancake mi Bacon mı?

Amerikan kahvaltılarında tatlı ve tuzlu aynı masada buluşuyor. Pancake ve waffle şurup ile servis edilirken, yanında yumurta ve bacon eksik olmuyor.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Japonya - Kahvaltıda Balık Mı?

Japon kahvaltılarında batı ülkelerinden oldukça farklı bir masa düzeni var. Pirinç, miso çorbası, ızgara balık ve turşular sabah saatlerinde tüketiliyor. Ağır gibi görünse de gün boyu tok tutmasıyla biliniyor.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Almanya - Tuzlu ve Dengeli

Peynirler, şarküteri ürünleri ve koyu ekmekler ön planda. Tatlıdan çok tuzlu seçenekler tercih ediliyor. Dengeli ve sade bir masa.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

İngiltere - Şekerli Fasulyeyi Hayal Etmesi Bile Güç!

En dikkat çekici kahvaltı rutini İngiltere'de!

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

"Full English Breakfast" olarak bilinen klasik kahvaltıda yumurta, sosis, pastırma (bacon), mantar, domates, fasulye ve tost bulunur. Bu masanın en dikkat çeken ürünü ise şekerli fasulye! Domates soslu, hafif tatlı baked beans (fırın fasulyesi) yumurta, sosis ve pastırma ile aynı tabakta servis ediliyor.

İngiliz çayı olarak bilinen sütlü çay da İngiltere kahvaltılarında başrolde yer alıyor.

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

Tüm ülkeler arasında hazırlanan "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesi dünya mutfaklarını adeta telaşa soktu. TasteAtlas tarafından hazırlanan bu listede sıralamayı Türkiye domine etti! Zirveye ise o yemeğiyle oturdu...

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

DÜNYANIN EN İYİ KAHVALTISI BELLİ OLDU!

Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Kahvaltısı" listesini yayınladı. Liste, açıklandığı anda büyk yankı uyandırdı. İşte sıralamadaki ilk 50 kahvaltı...

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

50. Granita di mandorla - İTALYA

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

49. Brioche con gelato - İTALYA

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

48. Torta Paradiso - İTALYA

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

47. Zeljanica - BOSNA HERSEK

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

46. Koulouri Thessalonikis - YUNANİSTAN

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

45. Pasticciotto - İTALYA

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

44. Enfrijolada - MEKSİKA

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

43. Burek sa sirom - SIRBİSTAN

Dünyanın En İlginç 10 Kahvaltısı: Bu Ülkelere Giderken Çay-Simit İkilisini Unutun!

42. Misal - HİNDİSTAN

SON DAKİKA