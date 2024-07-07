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Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı (Güncel liste) | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
14:08
Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı (Güncel liste) | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu
İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Euromonitör, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Hazırlanan listede Avrupa'dan toplam 63 şehir bulunurken, Türkiye'den de 3 kent kendine yer buldu. Sıralama, ekonomik, ticari performans ve turizm performansı gibi etkenler ölçüt kullanarak hazırlandı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri…