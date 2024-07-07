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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı (Güncel liste) | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu
Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:08

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı (Güncel liste) | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu

İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Euromonitör, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Hazırlanan listede Avrupa'dan toplam 63 şehir bulunurken, Türkiye'den de 3 kent kendine yer buldu. Sıralama, ekonomik, ticari performans ve turizm performansı gibi etkenler ölçüt kullanarak hazırlandı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı Güncel liste | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu

Dünyanın en iyi 100 şehri listesi yayınlanırken, Türkiye'den 3 kent sıralamaya damga vurdu. Euromonitor tarafından hazırlanan liste, ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt baz alınarak yapıldı.

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı Güncel liste | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu

İSTANBUL EN POPÜLER YABANCI DESTİNASYONU OLARAK TANIMLANDI

Ayrıca listede, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir veri yer aldı. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı Güncel liste | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı Güncel liste | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu

2. Dubai

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı Güncel liste | Sıralamaya Türkiye’den 3 kent damga vurdu

3. Madrid

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