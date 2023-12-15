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Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
10:09
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!
Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olan TasteAtlas tarafından 2023 Dünya'nın En İyi 100 Lezzeti açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en çok beğenilen 100 mutfağını ve yemeğini seçti. Dünya Lezzetleri Listesi'nde Türkiye'nin en iyisi coğrafi işaret tescili bulunan 'cağ kebabı' oldu.