Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye’den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

İLK ÇIKTIĞI YER OLTU OLARAK KABUL EDİLDİ

Oltu cağ kebabını diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu kebabın üretiminde kullanılan etin bölgeye ait doğal ortamda veya yaylalarda doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen koyunlardan elde edilmiş olması ve üretim tekniği olarak, odun ateşinde, yatay olarak pişirilmesi ve "cağ" adı verilen küçük şişle ya da talebe göre cağsız kesilerek tabakta servis edilmesi. Oltu cağ kebabı hazırlanırken üretim şeklinde belirtilenler dışında hiçbir madde katılmıyor.



