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Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 10:09

Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olan TasteAtlas tarafından 2023 Dünya'nın En İyi 100 Lezzeti açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en çok beğenilen 100 mutfağını ve yemeğini seçti. Dünya Lezzetleri Listesi'nde Türkiye'nin en iyisi coğrafi işaret tescili bulunan 'cağ kebabı' oldu.

İHA
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye’den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

Türk Mutfağı dünyanın en iyi 15'inci mutfağı olurken, TasteAtlas tarafından her yıl açıklanan dünya çapındaki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 20. sırasında coğrafi işaret tescili bulunan cağ kebabı yer aldı. Araştırmaya göre; İtalya mutfağı listenin ilk sırasında yer alırken yemek kategorisinde Brezilya mutfağının "Picanha"sı yer aldı.

Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye’den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE 8 YEMEK GİRDİ
Ülkemiz lezzetleri içinde cağ kebap ile birlikte iskender kebap, döner, mantı, Adana kebap, mercimek çorbası, hünkar beğendi ve tombik döner dünyanın en iyi 100 lezzeti sıralamasında yer aldı.

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Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye’den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

2007 yılında coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alan cağ kebap ya da tescilli adıyla Oltu cağ kebap, yaklaşık 12 saat soğan, tuz ve karabiberle marine edilmiş kuzu ile yapılıyor ve et daha sonra büyük bir yatay şiş üzerine konularak ve odun ateşinde pişiriliyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye’den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

İLK ÇIKTIĞI YER OLTU OLARAK KABUL EDİLDİ
Oltu cağ kebabını diğer kebap türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu kebabın üretiminde kullanılan etin bölgeye ait doğal ortamda veya yaylalarda doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen koyunlardan elde edilmiş olması ve üretim tekniği olarak, odun ateşinde, yatay olarak pişirilmesi ve "cağ" adı verilen küçük şişle ya da talebe göre cağsız kesilerek tabakta servis edilmesi. Oltu cağ kebabı hazırlanırken üretim şeklinde belirtilenler dışında hiçbir madde katılmıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye’den bir lezzet en üst sıralara oturdu... Yemeye doyulmuyor!

"CAĞ KEBAPTA BİTMEYEN BİR REKABET"
Cağ kebabın lezzeti dünyada konuşulurken adı ile alakalı da devam eden bir tartışma bulunuyor. Özellikle Erzurum'un Oltu ve Tortum ilçeleri cağ kebabın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Ancak tescil aşamasında, Erzurum'un Oltu ilçesindeki ustalara has üretim şekli ve usulü ile hazırlandığı için tüm Türkiye'de Oltu cağ kebabı şeklinde tanındığına karar verildi.

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