Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede
Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:06

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri listesi gastronomi tutkunlarının gündemine oturdu. Açıklanan sıralamada Türk mutfağından birçok lezzetin yer alması dikkat çekerken, Türkiye'nin domatesli yemeklerdeki başarısı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Türkiye'den geleneksel tatlar uluslararası listelerde öne çıktı.

  • ABONE OL
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

Domates kullanılan en başarılı yemekler dünya çapında sıralanırken, Türkiye listeye adeta damga vurdu. Türk mutfağının sevilen tariflerinin üst sıralarda yer alması yemek tutkunlarının ilgisini çekti. Açıklanan liste kısa sürede gastronomi dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

1- PİZZA NAPOLİTEN

İtalya'nın en geleneksel lezzetlerinden biri olan napoliten pizza, sarımsak, kekik ve domates sosu ile hazırlanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

2- CHANCHO DE PİEDRA

Şili mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, aslında bir sostur. Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişniş kullanılarak hazırlanır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

3- PİZZA MARGHERİTA

Listenin üçüncü sırasında Savoy Kraliçesi'nin ismini alan margarita pizzasına yer verilmiştir. Peynir, domates ve fesleğen ile hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

4- DAKOS

Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynir karışımından oluşur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

5- İSKENDER KEBAP

2023'ün en iyi yemekleri listesine girmeyi başaran İskender kebap, dünyadaki en iyi domatesli yemekler listesinde beşinci sırayı almıştır. Bursa mutfağıyla özdeşleşen iskender, et, pide ekmeği ve domates karışımından oluşur ve yanında yoğurtla servis edilir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

6- MURGH MAKHANİ

Hindistan mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, tereyağlı tavuk olarak da bilinir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

7- PARMİGİANA

İtalyan mutfağından patlıcan parmigiana, geleneksel olarak patlıcan, domates, zeytinyağı ve mozzarella peynirinden oluşur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

8- CAPRESE PİZZA

Listenin 8. sırasında İtalyan mutfağının geleneksel pizzası "Caprese Pizza" yer alıyor.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

9- GEMİSTA

Yunan mutfağında Yemista olarak da bilinen bu yemek, domates ve yeşil biberin pirinçle doldurulmasıyla hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

10- LOMO SANDVİÇİ

Listenin 10. sırasında Arjantin mutfağından lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambon ile hazırlanan lomo sandviçi bulunuyor.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

11- MENEMEN

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

12.- LUTENİTSA SOSU

Bulgaristan ile özdeşleşen ancak Trakya'da da popüler olan bir lezettir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

28- KISIR

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

31- ÇİĞ KÖFTE

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

32- DOMATES ÇORBASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

32. SIRADA İÇ PİLAV LİSTEYİ TAKİP EDİYOR

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

35- ŞAKŞUKA

Şakşuka, yemeklerin yanında sunulur ve meze olarak nitelendirilir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

61- SEMİZOTU SALATASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

83. ACILI EZME

Acılı ezme meze olarak kebapların yanında sunulur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

89- DOMATES DOLMASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

Dünyanın en iyi domatesli yemeklerinin başarısı, kuşkusuz kullanılan malzemenin kalitesinden geliyor. TasteAtlas, en iyi yemeklerin yanı sıra bu eşsiz lezzetlere hayat veren dünyanın en iyi domates çeşitlerini de sıraladı.

İşte, Dünyanın en iyi 10 domatesi:

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

POMODORO S. MARZANO (İTALYA – 4.5 PUAN)

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

TOMATAKİ SANTORİNİS (YUNANİSTAN – 4.5 PUAN)

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri belli oldu! Türkiye’den birçok lezzet listede

POMODORO Dİ PACHİNO (İTALYA - 4.4 PUAN)

SON DAKİKA