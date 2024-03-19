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Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:31
Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…
Seyahat tutkunları için görülecek yeni bir ülkenin mimari yapısı en önemli unsurların başında geliyor. Şehrin atmosferini oluşturan ve can katan değerlerin başında gelen mimari, her şehrin kimliğini belirtmekle kalmayıp ona özgü bir doku da kazandırmaktadır. Online Mortgage Advisor'ın hazırladığı listede dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri seçildi ve Türkiye'den bir il de o listeye dahil oldu. İşte o dünyanın en iyi mimarisine sahip illeri ve Türkiye'nin mimarisi en güzel şehri…