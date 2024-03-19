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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:31

Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

Seyahat tutkunları için görülecek yeni bir ülkenin mimari yapısı en önemli unsurların başında geliyor. Şehrin atmosferini oluşturan ve can katan değerlerin başında gelen mimari, her şehrin kimliğini belirtmekle kalmayıp ona özgü bir doku da kazandırmaktadır. Online Mortgage Advisor'ın hazırladığı listede dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri seçildi ve Türkiye'den bir il de o listeye dahil oldu. İşte o dünyanın en iyi mimarisine sahip illeri ve Türkiye'nin mimarisi en güzel şehri…

Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

Tüm sanat dalları gibi insan ruhunun dışavurumu olan mimari, bir şehrin kültürünü de oluşturmaktadır. Köklerinde mimarlık, insanların yaşadığı fiziksel ortamı yaratmak için var olur, ancak mimarlık sadece yapılı çevreden daha fazlasıdır, aynı zamanda kültürümüzün bir parçasıdır. Mimarlık, kendimizi nasıl gördüğümüzün ve dünyayı nasıl gördüğümüzün bir temsili olarak durur. Her şehrin kendi kimliğini oluşturan mimariler listelendi ve dünyadaki tüm ülkelerden 25 şehir seçildi. Türkiye'den o şehir de listeye yerleşti…

Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

25) PEKİN

Şehirde, üç mimari stil yoğun olarak görülüyor: Yasak Şehir, Tiananmen gibi yapılardaki İmparatorluk stili, 1950'ler ve 70'ler arasında inşa edilmiş kutuyu andıran yapılarıyla "Sino-Sov" stili ve son olarak modern formlar. Son yıllarda, özellikle de şehir 2008 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığından beri, Pekin bir dizi iddialı mimari projeyle tanınır hale gelmiş

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Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

24) MİAMİ

Miami şehri, ekonomik ve kültürel olarak gelişen bir şehirdir. Aynı zamanda çeşitli bir nüfusa ev sahipliği yapar ve uzun ve şanlı bir mirasa sahiptir. Miami Dade Kültür Merkezi, Özgürlük Kulesi ve Tarihi Virginia Key Sahil Parkı, ziyaretçilerin şehrin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için gidebilecekleri şehirdeki kurum ve anıtlardan bazılarıdır. Art Deco yapılar, yüzyıl ortası modern evler ve çağdaş gökdelenler şehirde yan yana var çünkü şehrin tarihi de mimarisinde temsil ediliyor.

Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

23)DUABİ

Dubai birçok farklı mimari tarzda bina ve yapı koleksiyona sahiptir. İslami mimarinin çağdaş tasarımlarla, yalnız El Hashemi Grup ve Aedas gibi büyük Arap veya uluslararası mimari ve inşaat firmaları tarafından değil aynı zamanda büyük New York ve Chicago firmaları tarafından oluşturulmuş çok sayıdaki örneklerini genel olarak bütün Arap ülkelerinde ancak özellikle Dubai'de görmek mümkündür.

Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

22)STRASBOURG

Fransa mimarisi, Fransa'da ortaya çıkan gösterişli mimari akım ve diğer mimari akımlardan oluşmaktadır. Orta çağdan modern günlere kadar Fransa, mimari yeniliğin ön saflarında yer almıştır. Ortaçağda Romanesk tasarımlar hac kiliselerinde kullanılmış ve radikal yeni Gotik tarz Fransa'da ortaya çıkmıştır. Rönesans sırasında Fransızlar, lüks şatolar inşa etmek için İtalyan mimarların fikirlerinden yararlanmışlardır.

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