Dünyanın en iyi mimarisine sahip 25 şehri açıklandı! Türkiye’den o şehir de listede…

Tüm sanat dalları gibi insan ruhunun dışavurumu olan mimari, bir şehrin kültürünü de oluşturmaktadır. Köklerinde mimarlık, insanların yaşadığı fiziksel ortamı yaratmak için var olur, ancak mimarlık sadece yapılı çevreden daha fazlasıdır, aynı zamanda kültürümüzün bir parçasıdır. Mimarlık, kendimizi nasıl gördüğümüzün ve dünyayı nasıl gördüğümüzün bir temsili olarak durur. Her şehrin kendi kimliğini oluşturan mimariler listelendi ve dünyadaki tüm ülkelerden 25 şehir seçildi. Türkiye'den o şehir de listeye yerleşti…