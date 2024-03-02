Haberler
Yaşam
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı! Türkiye o lezzetiyle 1. sıraya yerleşti...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:40
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı! Türkiye o lezzetiyle 1. sıraya yerleşti...
Ekmeğin arasında konulan birbirinden lezzetli malzemelerle yapılan sandviç, tüm dünyada severek tüketiliyor. Yapım şekli ve kullanılan malzemeler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. TasteAtlas'ın Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesi belli oldu. İlk sırayı Türkiye'den o lezzet aldı. İşte dünyanın en lezzetli sandviçleri listesinde ilk ona giren lezzetler ve Türkiye'nin zirvede yer almasını sağlayan o sandviç…