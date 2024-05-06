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Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
16:38
Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti
Bir haftayı yıkanmadan geçirmek çoğu insanın en kötü kabusu olabilir, ancak bu adam mucizevi bir şekilde 60 yıl boyunca bir kalıp sabunla temas etmekten kaçınmayı başardı. Bununla birlikte, 'dünyanın en kirli adamı' olarak anılan Amou Haji, bu dünyaya gelmiş en kirli adamı olma ününe sahip olmayı pek de umursamıyordu.