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Haberler Yaşam Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 06.05.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:38

Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti

Bir haftayı yıkanmadan geçirmek çoğu insanın en kötü kabusu olabilir, ancak bu adam mucizevi bir şekilde 60 yıl boyunca bir kalıp sabunla temas etmekten kaçınmayı başardı. Bununla birlikte, 'dünyanın en kirli adamı' olarak anılan Amou Haji, bu dünyaya gelmiş en kirli adamı olma ününe sahip olmayı pek de umursamıyordu.

Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti

Cildi o kadar çamurla kaplıydı ki, onu ziyaret eden bir yazar onun 'çorak manzaraya karıştığını' ve hareketsiz oturduğunda 'bir kayaya benzediğini' iddia etti.

Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti

Bu kesinlikle ilginç bir başarı, ancak insanlar bu onunla rekabet etmek için pek de çabalamıyorlar.

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Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti

Adı aslında yaşlı bir insana verilen sevimli bir lakap olan Haji, temiz olmanın kendisini hasta edeceği korkusuyla tazelenmekten kaçınmayı seçtikten sonra, altmış yıldan fazla bir süre boyunca banyo yapmaktan kaçınmayı başardı.

Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti

Sabun ve suyun hastalığa yol açabileceğini düşünüyordu, bu yüzden ikisinden de kaçınıyordu, bu da yıllar boyu kir biriktikten sonra derisinin 'kurum ve irin' ile kaplanması anlamına geliyordu.

Dünyanın en kirli adamıydı! 60 yıl yıkanmadı banyo yapmaya karar verdikten sonra hayatını kaybetti

94 yaşındaki adam, İran'ın Dejgah köyünde yerdeki bir delik ile yerel halkın inşa ettiği tuğla kulübe arasında yaşarken, yeme ve içme konusunda da alışılmışın dışında bir yaklaşım benimsiyordu.

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